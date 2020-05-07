Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Что разрабатывал Павел Дуров и его команда

Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В этой работе также принимали участие внешние разработчики. В начале 2018 года структуры Telegram привлекли $1,7 млрд инвестиций на создание платформы. Запустить ее планировали до конца октября 2019 года вместе с криптовалютой Gram, которая будет использоваться для подтверждения транзакций на платформе. Однако за несколько дней до запуска суд в США наложил запрет на выпуск Gram по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Инвесторы согласились перенести крайний срок запуска блокчейн-платформы на 30 апреля 2020 года, однако судебные слушания по делу продолжаются и запрет к указанному дню так и не был снят.

РБК направил запрос в Telegram. Ранее команда Telegram заявляла в своем блоге, что код TON всегда будет открытым и общедоступным. «После запуска платформы Telegram займет ту же позицию, что и любая другая сторона в отношении TON», — сообщала компания. Собеседники РБК ранее объясняли, что на основе блокчейн-платформы TON может быть запущено несколько сетей, поскольку код блокчейна хранится в открытом виде и Telegram не будет контролировать эти сети.

Кто запустил Free TON

Всего, по данным Free TON Community, декларацию подписали более 170 участников. Помимо TON Labs — технологического партнера Telegram, который помогал в создании блокчейн-платформы, среди партнеров Free TON названы биржи криптовалюты Kuna и CEX.IO, а также инвестиционные компании Dokia Capital и Bitscale Capital.

В сообщении команды разработчиков указано, что из-за юридических трудностей Telegram больше не может участвовать в развитии TON, однако разработанный ими софт можно свободно использовать без ограничений. Согласно документу, наиболее актуальная цель Free TON Community — как можно скорее создать полностью децентрализованную блокчейн-платформу, привлекая сотни независимых валидаторов для поддержки сети.

Технически Free TON — это та же блокчейн-платформа TON, разработанная командой Telegram и ее партнерами. В меморандуме для инвесторов команда Telegram ранее объяснила, что их блокчейн-платформа будет отличаться от других высокой скоростью транзакций — они будут обрабатывать миллионы транзакций в секунду. Ранее эксперты рассказали РБК, что уже существующие блокчейн-платформы обрабатывают около 40 тыс. транзакций в секунду. Также команда Telegram планировала интегрировать в платформу специальные сервисы, такие как TON Sites (сайты, на которые можно попасть только с платформы TON, некий аналог «даркнета»), чтобы привлечь новых пользователей. Дмитрий Горошевский объяснил, что все преимущества TON сохранятся и во Free TON и дополнительно появились более удобные средства разработки для Free TON. «Все решения, которые в дальнейшем создаст Telegram или сообщество для TON, конечно же, появятся и во Free TON», — говорит он.

При этом он подчеркнул, что Free TON никак не связана с Telegram, инвесторами и спором SEC против компании. «Мы называем сеть и токен иначе, чтобы показать, что эта сеть свободна от истории с регулятором. При этом TON имеет все свойства криптовалюты, с помощью которой осуществляются платежи», — объяснил Дмитрий Горошевский. Он также отметил, что сообщество не может ждать год, когда, возможно, запустится основная сеть TON от Telegram. «Это очевидно, что Telegram не может запустить TON и на сегодняшний момент отказалась от этих планов. Мы ждали, до тех пор пока не стало ясно, что они ее не запустят в данных условиях. Для всего этого совершенно не нужно обсуждать это с ними», — рассказал он, оговорившись, что пока не знает, что будет через год, если основная сеть TON от Telegram все же будет запущена.

Также Горошевский отметил, что сообщество «ничего не предполагает» насчет купли и продажи TON, однако с технической точки зрения эта возможность никак не ограничена. «Деньги — это социальный консенсус. В блокчейн TON уже вложены большие деньги независимых команд, ресурсы разработчиков, в нем накоплен мощный технологический опыт, уникальные решения. У этого есть ценность. Если наши ценности созвучны сообществу, у токенов будет ценность, и совершенно не важно, как они называются», — заявил Горошевский. Также он подтвердил, что на сети Free TON можно будет запустить и другую криптовалюту и в мае они представят приложение, которое позволит создавать новые токены.

В то же время основатель криптобиржи Kuna Михаил Чобанян рассказал, что по условиям сообщества, которые они приняли, торговли TON пока не будет. «Но у нас есть много платежных продуктов, в которые мы планируем добавить токен, например сервисы раздачи токенов через наши платформы. На каком-то этапе токенами TON можно будет рассчитаться в рознице, интеграция у нас уже есть. Но это все в будущем», — рассказал он.

Нужна ли платформа без Gram

Один из инвесторов Telegram рассказал, что вкладывался в проект в первую очередь для того, чтобы заработать денег, а не из-за интереса к блокчейн-платформе. «Я думаю, что многие инвесторы участвовали в проекте из-за денежного профита», — добавил он. Другой собеседник РБК также одобрил инициативу создания Free TON, но подчеркнул, что «в среде инвесторов и в среде криптосообщества есть устойчивое мнение, что TON в любом виде без аудитории Telegram не представляет особого интереса».

«На фоне проблем Telegram такой очевидный разлад в сообществе уже на старте не внушает оптимизма по поводу перспектив экосистемы», — объяснил он. При этом неизвестно, будет ли Free TON интегрирован в мессенджер Telegram.

Ранее, 29 апреля, команда Telegram признала, что не сможет запустить платформу в заявленный срок до 30 апреля 2020 года, и предложила инвесторам несколько вариантов возврата денег — или вернуть 72% вложенных средств сейчас, или 110% от первоначальных вложений к 30 апреля 2021 года (деньгами или в криптовалюте). Если разрешение на выпуск криптовалюты не будет получено в течение года, Telegram погасит долг перед инвесторами за счет выручки от продажи собственного капитала.

Однако уже 6 мая компания предложила инвесторам оформить кредит под 52,77% годовых, чтобы получить 110% от изначальных вложений, при этом Telegram оставляет за собой право погасить этот заем в любой момент, в результате чего инвесторы получат 72% от изначальных вложений, а также проценты по кредиту, которые будут начислены к тому моменту (минимум за три месяца). О запуске блокчейна и выпуске криптовалюты в последнем письме не сообщалось, варианта получить возврат инвестиций в криптовалюте не было.