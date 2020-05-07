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Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Разработчики блокчейн-платформы TON запустили ее под другим названием и со своей криптовалютой. Они утверждают, что основатель Telegram Павел Дуров, которому власти США запретили выпускать криптовалюту, не участвовал в запуске
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Сообщество Free TON Community (состоит из разработчиков и потенциальных пользователей TON) запустило блокчейн-платформу Free TON. Вместо Gram участникам проекта раздадут бесплатные токены под названием TON. Это следует из сообщения сообщества, которое поступило в РБК.

Участники сообщества подписали «Декларацию о децентрализации». Всего будет выпущено 5 млрд TON, рассказал РБК один из участников сообщества, технический директор TON Labs Дмитрий Горошевский. Из этого количества 85% бесплатно получат партнеры и пользователи сети, 10% — разработчики, 5% — валидаторы (они будут заниматься подтверждением транзакций пользователей). «Пользовательские» 85% распределят по реферальной программе — TON можно будет получить за привлечение на блокчейн-платформу новых пользователей.

Согласно декларации, токены TON дают право участвовать в обсуждении стратегии развития и управления блокчейн-платформы.

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Технологии и медиа
Фото: Julien de Rosa / EPA / ТАСС

Чем эта сеть будет отличаться от той, которую собирался запустить Telegram, — в материале РБК.

Что разрабатывал Павел Дуров и его команда

Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В этой работе также принимали участие внешние разработчики. В начале 2018 года структуры Telegram привлекли $1,7 млрд инвестиций на создание платформы. Запустить ее планировали до конца октября 2019 года вместе с криптовалютой Gram, которая будет использоваться для подтверждения транзакций на платформе. Однако за несколько дней до запуска суд в США наложил запрет на выпуск Gram по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Инвесторы согласились перенести крайний срок запуска блокчейн-платформы на 30 апреля 2020 года, однако судебные слушания по делу продолжаются и запрет к указанному дню так и не был снят.

РБК направил запрос в Telegram. Ранее команда Telegram заявляла в своем блоге, что код TON всегда будет открытым и общедоступным. «После запуска платформы Telegram займет ту же позицию, что и любая другая сторона в отношении TON», — сообщала компания. Собеседники РБК ранее объясняли, что на основе блокчейн-платформы TON может быть запущено несколько сетей, поскольку код блокчейна хранится в открытом виде и Telegram не будет контролировать эти сети.

Кто запустил Free TON

Всего, по данным Free TON Community, декларацию подписали более 170 участников. Помимо TON Labs — технологического партнера Telegram, который помогал в создании блокчейн-платформы, среди партнеров Free TON названы биржи криптовалюты Kuna и CEX.IO, а также инвестиционные компании Dokia Capital и Bitscale Capital.

У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система
Технологии и медиа
Фото: Павел Головкин / AP

В сообщении команды разработчиков указано, что из-за юридических трудностей Telegram больше не может участвовать в развитии TON, однако разработанный ими софт можно свободно использовать без ограничений. Согласно документу, наиболее актуальная цель Free TON Community — как можно скорее создать полностью децентрализованную блокчейн-платформу, привлекая сотни независимых валидаторов для поддержки сети.

Технически Free TON — это та же блокчейн-платформа TON, разработанная командой Telegram и ее партнерами. В меморандуме для инвесторов команда Telegram ранее объяснила, что их блокчейн-платформа будет отличаться от других высокой скоростью транзакций — они будут обрабатывать миллионы транзакций в секунду. Ранее эксперты рассказали РБК, что уже существующие блокчейн-платформы обрабатывают около 40 тыс. транзакций в секунду. Также команда Telegram планировала интегрировать в платформу специальные сервисы, такие как TON Sites (сайты, на которые можно попасть только с платформы TON, некий аналог «даркнета»), чтобы привлечь новых пользователей. Дмитрий Горошевский объяснил, что все преимущества TON сохранятся и во Free TON и дополнительно появились более удобные средства разработки для Free TON. «Все решения, которые в дальнейшем создаст Telegram или сообщество для TON, конечно же, появятся и во Free TON», — говорит он.

При этом он подчеркнул, что Free TON никак не связана с Telegram, инвесторами и спором SEC против компании. «Мы называем сеть и токен иначе, чтобы показать, что эта сеть свободна от истории с регулятором. При этом TON имеет все свойства криптовалюты, с помощью которой осуществляются платежи», — объяснил Дмитрий Горошевский. Он также отметил, что сообщество не может ждать год, когда, возможно, запустится основная сеть TON от Telegram. «Это очевидно, что Telegram не может запустить TON и на сегодняшний момент отказалась от этих планов. Мы ждали, до тех пор пока не стало ясно, что они ее не запустят в данных условиях. Для всего этого совершенно не нужно обсуждать это с ними», — рассказал он, оговорившись, что пока не знает, что будет через год, если основная сеть TON от Telegram все же будет запущена.

Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег
Технологии и медиа
Фото: Andy Wong / AP

Также Горошевский отметил, что сообщество «ничего не предполагает» насчет купли и продажи TON, однако с технической точки зрения эта возможность никак не ограничена. «Деньги — это социальный консенсус. В блокчейн TON уже вложены большие деньги независимых команд, ресурсы разработчиков, в нем накоплен мощный технологический опыт, уникальные решения. У этого есть ценность. Если наши ценности созвучны сообществу, у токенов будет ценность, и совершенно не важно, как они называются», — заявил Горошевский. Также он подтвердил, что на сети Free TON можно будет запустить и другую криптовалюту и в мае они представят приложение, которое позволит создавать новые токены.

В то же время основатель криптобиржи Kuna Михаил Чобанян рассказал, что по условиям сообщества, которые они приняли, торговли TON пока не будет. «Но у нас есть много платежных продуктов, в которые мы планируем добавить токен, например сервисы раздачи токенов через наши платформы. На каком-то этапе токенами TON можно будет рассчитаться в рознице, интеграция у нас уже есть. Но это все в будущем», — рассказал он.

Нужна ли платформа без Gram

Один из инвесторов Telegram рассказал, что вкладывался в проект в первую очередь для того, чтобы заработать денег, а не из-за интереса к блокчейн-платформе. «Я думаю, что многие инвесторы участвовали в проекте из-за денежного профита», — добавил он. Другой собеседник РБК также одобрил инициативу создания Free TON, но подчеркнул, что «в среде инвесторов и в среде криптосообщества есть устойчивое мнение, что TON в любом виде без аудитории Telegram не представляет особого интереса».

«На фоне проблем Telegram такой очевидный разлад в сообществе уже на старте не внушает оптимизма по поводу перспектив экосистемы», — объяснил он. При этом неизвестно, будет ли Free TON интегрирован в мессенджер Telegram.

Инвесторам в проект Дурова оставили только два варианта возврата денег
Технологии и медиа
Павел Дуров

Ранее, 29 апреля, команда Telegram признала, что не сможет запустить платформу в заявленный срок до 30 апреля 2020 года, и предложила инвесторам несколько вариантов возврата денег — или вернуть 72% вложенных средств сейчас, или 110% от первоначальных вложений к 30 апреля 2021 года (деньгами или в криптовалюте). Если разрешение на выпуск криптовалюты не будет получено в течение года, Telegram погасит долг перед инвесторами за счет выручки от продажи собственного капитала.

Однако уже 6 мая компания предложила инвесторам оформить кредит под 52,77% годовых, чтобы получить 110% от изначальных вложений, при этом Telegram оставляет за собой право погасить этот заем в любой момент, в результате чего инвесторы получат 72% от изначальных вложений, а также проценты по кредиту, которые будут начислены к тому моменту (минимум за три месяца). О запуске блокчейна и выпуске криптовалюты в последнем письме не сообщалось, варианта получить возврат инвестиций в криптовалюте не было.

Авторы: Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова
Теги: Telegram, Павел Дуров, блокчейн, SEC
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