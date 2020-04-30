Telegram предложил инвесторам TON план возврата денег

Так как решение на запуск блокчейн-платформы не получено до 30 апреля, команда Telegram предложила инвесторам вернуть 72% первоначальных вложений, либо к следующему году получить 110% от этой суммы

Фото: Andy Wong / AP

Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде. Об этом говорится в письме, направленном инвесторам от команды Telegram (копия есть у РБК). Его подлинность РБК подтвердил источник, близкий к Telegram. Содержание письма также приводит The Bell.

Структуры Telegram привлекли на создание TON $1,7 млрд инвестиций. Ее запуск был запланирован на октябрь 2019 года вместе с криптовалютой Gram, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета на это. Инвесторы согласились перенести дедлайн запуска блокчейн-платформы на 30 апреля 2020 года, однако судебные слушания по делу все еще продолжаются. 24 апреля суд Южного округа Нью-Йорка признал Gram ценными бумагами и вынес временный запрет на передачу токенов первоначальным покупателям — 175 инвесторам, которые приобрели права на криптовалюту в начале 2018 года.

«К сожалению, в свете недавнего решения окружного суда США, мы не можем выдать вам Gram до 30 апреля», — говорится в письме.

Из документа следует, что команда Telegram предложила инвесторам несколько вариантов возврата денег. Первый из них — вернуть 72% вложенных средств. В качестве альтернативного варианта у инвесторов есть возможность получить 110% первоначальных вложений к 30 апреля 2021 г., — это на 53% выше той суммы, которую они могут получить сейчас.