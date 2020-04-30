Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина Общество, 04:59 Песков допустил новые меры поддержки в России Экономика, 04:42 Песков заявил об избежании в России катастрофы из-за COVID-19 Общество, 03:59 Telegram предложил инвесторам TON план возврата денег Технологии и медиа, 03:57 Аршавин заявил о нелюбви жителей Краснодара к клубу Галицкого Спорт, 03:00 Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса Общество, 03:00 Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу Общество, 02:53 НАК сообщил о ликвидации готовивших теракт в Екатеринбурге боевиков Общество, 02:36 «Золотой глобус» вслед за «Оскаром» изменил правила отбора фильмов Общество, 02:30 Эксперт назвал регион России с самой благоприятной ситуацией по COVID-19 Общество, 02:19 Ливийская армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий Политика, 02:03 Песков заявил об «очень большом» риске второй волны коронавируса Политика, 01:28 Власти Петербурга продлили ограничительные меры до 11 мая Общество, 01:24 Помпео допустил возможность голода и вспышки коронавируса в КНДР Политика, 01:12
Новости без коронавируса ,  
0 

Telegram предложил инвесторам TON план возврата денег

Так как решение на запуск блокчейн-платформы не получено до 30 апреля, команда Telegram предложила инвесторам вернуть 72% первоначальных вложений, либо к следующему году получить 110% от этой суммы
Фото: Andy Wong / AP
Фото: Andy Wong / AP

Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде. Об этом говорится в письме, направленном инвесторам от команды Telegram (копия есть у РБК). Его подлинность РБК подтвердил источник, близкий к Telegram. Содержание письма также приводит The Bell.

Структуры Telegram привлекли на создание TON $1,7 млрд инвестиций. Ее запуск был запланирован на октябрь 2019 года вместе с криптовалютой Gram, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета на это. Инвесторы согласились перенести дедлайн запуска блокчейн-платформы на 30 апреля 2020 года, однако судебные слушания по делу все еще продолжаются. 24 апреля суд Южного округа Нью-Йорка признал Gram ценными бумагами и вынес временный запрет на передачу токенов первоначальным покупателям — 175 инвесторам, которые приобрели права на криптовалюту в начале 2018 года.

У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система
Технологии и медиа
Фото: Павел Головкин / AP

«К сожалению, в свете недавнего решения окружного суда США, мы не можем выдать вам Gram до 30 апреля», — говорится в письме.

Из документа следует, что команда Telegram предложила инвесторам несколько вариантов возврата денег. Первый из них — вернуть 72% вложенных средств. В качестве альтернативного варианта у инвесторов есть возможность получить 110% первоначальных вложений к 30 апреля 2021 г., — это на 53% выше той суммы, которую они могут получить сейчас.

В том случае, если разрешение на выпуск криптовалюты не будет получено до 30 апреля 2021 года, Telegram предложил погасить долг перед инвесторами за счет выручки от продажи собственного капитала компании. Авторы письма отмечают, что ежемесячная аудитория мессенджера Telegram составляет 400 млн пользователей, а их естественный прирост составляет 1,5 млн ежедневно. Исходя из этого, полагают авторы, стоимость капитала Telegram превысит совокупную сумму его потенциального долга в несколько раз.

Криптовалюту от Дурова признали ценными бумагами. Что будет с Telegram
Технологии и медиа
Павел Дуров

Команда Telegram попросила инвесторов дать ответ до конца текущей недели.

Накануне источник РБК, близкий к Telegram, рассказал, что разработчики TON решили внедрить свою информационную систему TON OS., приложение в ближайшее время появится в магазинах Google Play и AppStore. Она позволит запускать сервисы на блокчейне на любых устройствах и сможет работать с любой криптовалютой. Собеседник РБК отметил, что TON OS не упоминалась в меморандуме блокчейн-платформы и команда Telegram не имеет прямого отношения к ее созданию.

Авторы: Владислав Скобелев, Наталия Анисимова
Теги: Telegram, Павел Дуров
Материалы по теме
Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram
Технологии и медиа
Топ-менеджер на допросе сообщил SEC об интересе Gett к валюте Telegram
Технологии и медиа
Forbes назвал инвестора из Буффало из иска к компаниям из ICO Telegram
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter