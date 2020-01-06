Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

О том, что Telegram не будет нести ответственность за управление сервисом, разработчики сообщили накануне дачи показаний Павла Дурова в суде 7 и 8 января в качестве свидетеля по делу о создании собственной криптовалюты

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В Telegram отрицают контроль над блокчейн-платформой Telegram Open Network. Об этом говорится на сайте сервиса.

Отмечается, что код TON всегда будет открытым и общедоступным. «После запуска платформы Telegram займет ту же позицию, что и любая другая сторона в отношении TON», — заявили разработчики.

Также сообщается, что сотрудники Telegram не будут иметь какого-либо отношения к голосованию или авторизации через блокчейн. «Это добровольное решение было принято во избежание представления о том, что Telegram или его сотрудники могут осуществлять контроль над TON после запуска платформы», — указывается в тексте.

Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.