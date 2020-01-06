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Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON
О том, что Telegram не будет нести ответственность за управление сервисом, разработчики сообщили накануне дачи показаний Павла Дурова в суде 7 и 8 января в качестве свидетеля по делу о создании собственной криптовалюты
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Telegram отрицают контроль над блокчейн-платформой Telegram Open Network. Об этом говорится на сайте сервиса.

Отмечается, что код TON всегда будет открытым и общедоступным. «После запуска платформы Telegram займет ту же позицию, что и любая другая сторона в отношении TON», — заявили разработчики.

Также сообщается, что сотрудники Telegram не будут иметь какого-либо отношения к голосованию или авторизации через блокчейн. «Это добровольное решение было принято во избежание представления о том, что Telegram или его сотрудники могут осуществлять контроль над TON после запуска платформы», — указывается в тексте.

Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.

Telegram заявил о готовности отложить запуск криптовалюты на пять месяцев
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О планах запустить платформу для криптовалюты Gram Telegram объявил в начале 2018 года. Для этого Telegram Group Inc. и ее дочерняя компания TON Issuer продали 2,9 млрд токенов и привлекли $1,7 млрд.

В октябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США усомнилась в легальности оборота криптовалюты Telegram и добилась временного судебного запрета в отношении этих компаний. Такое решение было принято незадолго до предполагаемого запуска блокчейн-платформы, который был намечен на 31 октября.

В ноябре компания Павла Дурова потребовала отклонить иск против криптовалюты в адрес Telegram. По данным разработчиков, их новый продукт не является ценной бумагой и не нарушает американское законодательство. В качестве свидетеля по делу о финансовой отчетности, касающейся привлечения инвестиций на создание Gram, Дуров выступит в суде в Дубае 7 и 8 января.

Автор: Майя Бобенко
Теги: Telegram, блокчейн, криптовалюта
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