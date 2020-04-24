Telegram пообещал запустить групповые видеозвонки

Ограничения из-за коронавируса показали необходимость надежного инструмента видеосвязи, отметил Дуров. Однако одновременно безопасных и удобных в использовании приложений для групповых видеозвонков сейчас нет, добавил он

Фото: Julien de Rosa / EPA / ТАСС

Telegram планирует запустить групповые видеозвонки в 2020 году, сообщил создатель мессенджера и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров.

«Нынешняя мировая самоизоляция показала необходимость в надежном инструменте видеосвязи. Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013-м: существующие приложения либо безопасны, либо удобны, но не обладают сразу двумя этими качествами. Мы хотели бы это исправить и сосредоточимся на том, чтобы обеспечить безопасные групповые видеозвонки в 2020 году», — написал Дуров в блоге компании.

По его словам, за год месячная аудитория Telegram увеличилась на 100 млн человек, до 400 млн. Ежедневно в мессенджере регистрируются не менее 1,5 млн новых пользователей: после перехода людей на удаленный режим работы и обучения Telegram стал самым скачиваемым приложением в категории соцсетей более чем в 20 странах, говорится в сообщении.

В России доступ к мессенджеру пытается заблокировать Роскомнадзор. Таганский суд Москвы постановил принять эти меры в апреле 2018 года. Поводом послужил отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Спецслужба настаивала, что это необходимо для отслеживания деятельности террористов.

22 апреля депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили прекратить блокировку Telegram в России. С соответствующим законопроектом они обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву.

Telegram используют оперативные штабы по ситуации с коронавирусом Москвы и Подмосковья, отметили депутаты. В то же время большинство российских пользователей свободно обходят блокировку Telegram. «Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера таким образом наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти», — отметили депутаты.

Помимо оперштабов Teleram пользуется и Минкомсвязь, которая создала в месседжере канал для помощи застрявшим за границей россиянам. В частности, 9 апреля глава ведомства Максут Шадаев лично формировал списки на вывоз оказавшихся на Пхукете россиян через мессенджер.