Инвесторам блокчейн-проекта Дурова предложили две схемы возврата денег

Telegram из предложенных ранее трех вариантов возвращения средств оставила инвесторам только два. О переносе запуска блокчейна на следующий год в очередном обращении к инвесторам не упоминается

Павел Дуров (Фото: durov / instagram)

Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, которые находятся за пределами США и не являются гражданами страны, получили новое предложение от Telegram. Источник среди инвесторов предоставил РБК письмо, в котором излагаются детали предложения. Подлинность письма подтвердил другой источник РБК среди инвесторов. Содержание письма также приводит The Bell.

30 апреля Telegram предложила инвесторам несколько вариантов возврата денег. Один из них — возможность вернуть 72% вложенных средств. Второй — получение 110% первоначальных вложений к 30 апреля 2021 года (это на 53% больше той суммы, которую они могут получить сейчас). В качестве третьего вариант Telegram предложил погасить долг перед инвесторами за счет выручки от продажи собственного капитала компании, однако это произойдет лишь только в том случае, если разрешение на выпуск криптовалюты не будет получено до 30 апреля будущего года.

Согласно новому письму, полученному инвесторами от Telegram, у них остается лишь два варианта — забрать вложенные средства или оставить их под кредит. В документе инвесторам предлагается оформить их вложения в TON в виде кредита под 52,77% годовых, что позволит им рассчитывать на возврат 110% своих изначальных вложений в следующем году. В свою очередь Telegram оставляет за собой право погасить этот кредит в любой момент, в результате чего инвесторы получат 72% от изначальных вложений, а также проценты по кредиту, которые будут начислены к тому моменту (минимальный размер установлен как процент за три месяца). При этом в документе о переносе запуска блокчейна на след год ничего не говорится.

О планах запустить платформу TON Telegram объявил в начале 2018 года. Для этого Telegram Group Inc. и ее дочерняя компания TON Issuer продали 2,9 млрд токенов и привлекли $1,7 млрд. Ее запуск был запланирован на октябрь 2019 года вместе с криптовалютой Gram, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета на это, сочтя действия Telegram нарушающего законодательство США о ценных бумагах. В ноябре компания Павла Дурова потребовала отклонить иск против Telegram.