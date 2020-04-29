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У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система

Разработчики платформы TON внедряют свою операционную систему. Она позволит запускать сервисы на блокчейне на любых устройствах и сможет работать с любой криптовалютой, что важно в условиях запрета на выпуск Gram властями США
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

В ближайшее время в магазинах приложений Play Маркет и AppStore появится приложение TON OS — операционная система для блокчейн-платформы TON. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Telegram.

Ранее на сайте TON Labs появилось объявление, что этой весной будет запущена TON OS — «сквозная инфраструктура с открытым исходным кодом, которая позволит разработчикам и пользователям работать с блокчейном TON». Приложения для установки операционной системы уже разработаны и в скором времени станут доступны для массового использования на смартфонах и ноутбуках, пояснил собеседник РБК.

TON OS не является альтернативой существующим операционным системам, она будет надстройкой для устройств, чтобы они поддерживали приложения на блокчейне, говорит он. «Первые ПК тоже никто не покупал, потому что на них в лучшем случае было две программы. Мы в блокчейне сейчас примерно на том моменте, когда появлялись первые программы для компьютеров еще до эры операционных систем DOS», — отметил собеседник РБК. По его словам, до сих пор TON OS была доступна для блокчейн-разработчиков, сейчас в нее добавили пользовательский интерфейс, и в будущем она будет предназначена для любых пользователей.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Что даст запуск TON OS, разбирался РБК.

Что такое TON

Telegram Open Network (TON) — блокчейн-платформа, над созданием которой работает команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым. В начале 2018 года структуры Telegram привлекли $1,7 млрд инвестиций на создание платформы. Запустить ее планировали до конца октября 2019 года вместе с криптовалютой Gram, которая будет использоваться для подтверждения транзакций на платформе. Но за несколько дней до запуска суд в США наложил запрет на выпуск Gram по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Инвесторы согласились перенести крайний срок запуска блокчейн-платформы на 30 апреля 2020 года, однако судебные слушания по делу продолжаются, и запрет к указанному дню снят не будет.

Компания TON Labs помогает Telegram в разработке блокчейн-платформы TON.

Зачем блокчейн-платформе своя ОС

По словам собеседника РБК, сейчас блокчейн воспринимается как технологическая основа для токенов и криптовалютных кошельков. «Но это как складывать на компьютер свои фотографии, открывать их на экране и использовать ПК как электронные фоторамки. Примерно так же с точки зрения функционала мы сейчас используем блокчейн», — говорит он. Для TON OS уже есть несколько приложений, разработкой новых сервисов, в том числе, занимается сам TON Labs, дополнил собеседник.

В частности, в рамках TON OS можно будет создавать приложения, которые будут автоматически совместимы с блокчейн-платформой. Он ожидает, что в будущем в операционной системе появится множество приложений, которые обеспечат безопасность передачи разных ценностей, не обязательно криптовалюты. «В сфере финансов или, например, любого голосования децентрализованное управление может решить огромное количество проблем с коррупцией, эффективностью управления, вовлеченностью граждан. Малый бизнес сможет сократить издержки, используя защищенный чат для участников, управляющих активами этого бизнеса и договорными отношениями сторон», — указал он.

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Фото: Julien de Rosa / EPA / ТАСС

В документах для инвесторов от Telegram ранее сообщалось, что среди дополнительных сервисов блокчейн-платформы будет TON Services — платформа для создания и скачивания приложений на базе блокчейна. За разработку приложения авторы смогут получить Gram. Например, к ним относится TON Sites — своего рода защищенные сайты, на которые можно будет попасть только изнутри экосистемы TON. По словам источника РБК, TON Sites будет доступна в TON OS.

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев указал, что наличие операционной системы позволит запускать различные приложения, которые будут работать не на конкретном устройстве, а поверх технологической среды, которая поддерживается ее участниками. Это могут быть боты, смарт-контракты, приложения, координирующие действия участников и фиксирующие их взаимодействие, движение документов и заданий по маршрутам, приложения для голосований — любые, где нужно гарантировать неизменность результата и данных, перечислил интернет-омбудсмен. По его мнению, проект TON OS перекликается с протоколом Codius, который ранее запустили разработчики экосистемы Ripple (включает одноименную криптовалюту) и который позволяет, например, запускать децентрализованные приложения. «Ripple занимается этим направлением уже достаточно давно, но Codius не особо популярен и востребован, — рассуждает Мариничев. — Главное, чтобы решение [TON OS] не оказалось исключительно маркетинговым инструментом вокруг названия. C тем же успехом и Java, и тем более Codius можно было бы назвать операционными системами». Он провел аналогию с мессенджером: когда Telegram только был запущен, он выполнял самую простую функцию — отправка сообщений. Потом стали появляться новые возможности, секретные чаты, каналы, боты — все вместе сделали Telegram востребованным.

Однако слабым местом разрабатываемой системы он назвал вопрос доверия пользователей к технологической среде. «Сейчас вы должны доверять разработчику, владельцу системы, но у TON OS, если она будет действительно децентрализованной системой, — не будет владельца в классическом понимании этого слова», — указал Мариничев. Кроме того, важно, чтобы не было рисков, связанных с противостоянием с государством, что также является «точкой уязвимости» для TON OS. В апреле 2018 года Роскомнадзор заблокировал Telegram на территории России по решению суда в связи с тем, что руководство проекта не предоставило ФСБ ключи шифрования. Однако мессенджер доступен пользователям благодаря средствам обхода блокировки.

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TON OS не упоминалась в меморандуме платформы TON, и, как утверждает источник РБК, команда Telegram не имеет прямого отношения к созданию операционной системы. «Telegram в рамках блокчейн-платформы не занимается решениями на уровне приложений», — говорит он.

Представитель Telegram не ответил на запрос РБК.

Еще один источник РБК, близкий к разработчикам Telegram, говорит, что блокчейн удобен как средство платежа, и лучше всего, если TON OS встроят в Telegram. «Ее можно будет использовать как платежное средство без Gram, например, на какой-то другой криптовалюте», — отметил собеседник РБК. По словам директора центра компетенций по распределенным реестрам Международного банковского института Алексея Благирева, на блокчейн-платформе TON вполне можно запустить не Gram, а другую криптовалюту. Он объяснил, что претензии от SEC касаются только криптовалюты Gram, а блокчейн-платформа не попадает под ограничения регулятора.

Ранее издание Forklog сообщило, что валидаторы блокчейн-платформы TON, то есть те, кто будут подтверждать транзакции на ней, намерены запустить платформу в случае, если этого не сможет сделать руководство Telegram. По данным источников издания, поэтапный запуск платформы начнется в мае, ряд участников проекта уже подписали соответствующую декларацию. Один из собеседников РБК рассказал, что в декларации есть пункт о том, что подписавший ее не является гражданином США и не владеет компаниями, зарегистрированными в этой стране.

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Авторы: Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова, Анна Балашова
Теги: Telegram, блокчейн, Павел Дуров, SEC
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