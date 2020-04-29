У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система

Что такое TON Telegram Open Network (TON) — блокчейн-платформа, над созданием которой работает команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым. В начале 2018 года структуры Telegram привлекли $1,7 млрд инвестиций на создание платформы. Запустить ее планировали до конца октября 2019 года вместе с криптовалютой Gram, которая будет использоваться для подтверждения транзакций на платформе. Но за несколько дней до запуска суд в США наложил запрет на выпуск Gram по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Инвесторы согласились перенести крайний срок запуска блокчейн-платформы на 30 апреля 2020 года, однако судебные слушания по делу продолжаются, и запрет к указанному дню снят не будет. Компания TON Labs помогает Telegram в разработке блокчейн-платформы TON.

Зачем блокчейн-платформе своя ОС

По словам собеседника РБК, сейчас блокчейн воспринимается как технологическая основа для токенов и криптовалютных кошельков. «Но это как складывать на компьютер свои фотографии, открывать их на экране и использовать ПК как электронные фоторамки. Примерно так же с точки зрения функционала мы сейчас используем блокчейн», — говорит он. Для TON OS уже есть несколько приложений, разработкой новых сервисов, в том числе, занимается сам TON Labs, дополнил собеседник.

В частности, в рамках TON OS можно будет создавать приложения, которые будут автоматически совместимы с блокчейн-платформой. Он ожидает, что в будущем в операционной системе появится множество приложений, которые обеспечат безопасность передачи разных ценностей, не обязательно криптовалюты. «В сфере финансов или, например, любого голосования децентрализованное управление может решить огромное количество проблем с коррупцией, эффективностью управления, вовлеченностью граждан. Малый бизнес сможет сократить издержки, используя защищенный чат для участников, управляющих активами этого бизнеса и договорными отношениями сторон», — указал он.

В документах для инвесторов от Telegram ранее сообщалось, что среди дополнительных сервисов блокчейн-платформы будет TON Services — платформа для создания и скачивания приложений на базе блокчейна. За разработку приложения авторы смогут получить Gram. Например, к ним относится TON Sites — своего рода защищенные сайты, на которые можно будет попасть только изнутри экосистемы TON. По словам источника РБК, TON Sites будет доступна в TON OS.

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев указал, что наличие операционной системы позволит запускать различные приложения, которые будут работать не на конкретном устройстве, а поверх технологической среды, которая поддерживается ее участниками. Это могут быть боты, смарт-контракты, приложения, координирующие действия участников и фиксирующие их взаимодействие, движение документов и заданий по маршрутам, приложения для голосований — любые, где нужно гарантировать неизменность результата и данных, перечислил интернет-омбудсмен. По его мнению, проект TON OS перекликается с протоколом Codius, который ранее запустили разработчики экосистемы Ripple (включает одноименную криптовалюту) и который позволяет, например, запускать децентрализованные приложения. «Ripple занимается этим направлением уже достаточно давно, но Codius не особо популярен и востребован, — рассуждает Мариничев. — Главное, чтобы решение [TON OS] не оказалось исключительно маркетинговым инструментом вокруг названия. C тем же успехом и Java, и тем более Codius можно было бы назвать операционными системами». Он провел аналогию с мессенджером: когда Telegram только был запущен, он выполнял самую простую функцию — отправка сообщений. Потом стали появляться новые возможности, секретные чаты, каналы, боты — все вместе сделали Telegram востребованным.

Однако слабым местом разрабатываемой системы он назвал вопрос доверия пользователей к технологической среде. «Сейчас вы должны доверять разработчику, владельцу системы, но у TON OS, если она будет действительно децентрализованной системой, — не будет владельца в классическом понимании этого слова», — указал Мариничев. Кроме того, важно, чтобы не было рисков, связанных с противостоянием с государством, что также является «точкой уязвимости» для TON OS. В апреле 2018 года Роскомнадзор заблокировал Telegram на территории России по решению суда в связи с тем, что руководство проекта не предоставило ФСБ ключи шифрования. Однако мессенджер доступен пользователям благодаря средствам обхода блокировки.

Какое отношение к запуску ОС имеет запрет SEC

TON OS не упоминалась в меморандуме платформы TON, и, как утверждает источник РБК, команда Telegram не имеет прямого отношения к созданию операционной системы. «Telegram в рамках блокчейн-платформы не занимается решениями на уровне приложений», — говорит он.

Представитель Telegram не ответил на запрос РБК.

Еще один источник РБК, близкий к разработчикам Telegram, говорит, что блокчейн удобен как средство платежа, и лучше всего, если TON OS встроят в Telegram. «Ее можно будет использовать как платежное средство без Gram, например, на какой-то другой криптовалюте», — отметил собеседник РБК. По словам директора центра компетенций по распределенным реестрам Международного банковского института Алексея Благирева, на блокчейн-платформе TON вполне можно запустить не Gram, а другую криптовалюту. Он объяснил, что претензии от SEC касаются только криптовалюты Gram, а блокчейн-платформа не попадает под ограничения регулятора.

Ранее издание Forklog сообщило, что валидаторы блокчейн-платформы TON, то есть те, кто будут подтверждать транзакции на ней, намерены запустить платформу в случае, если этого не сможет сделать руководство Telegram. По данным источников издания, поэтапный запуск платформы начнется в мае, ряд участников проекта уже подписали соответствующую декларацию. Один из собеседников РБК рассказал, что в декларации есть пункт о том, что подписавший ее не является гражданином США и не владеет компаниями, зарегистрированными в этой стране.