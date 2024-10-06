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Задержание Павла Дурова ,  
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Telegram позволил жалобы по причине «не нравится» и «законно, но удалить»

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Обосновать жалобу теперь можно бóльшим количеством поводов: от терроризма и продажи незаконной продукции до личной неприязни к легальному контенту
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мессенджер Telegram расширил перечень оснований для жалоб на публикации в телеграм-каналах и групповых чатах.

Прежде пожаловаться на пост можно было по семи причинам: спам, насилие, порнография и детская порнография, авторские права, личные данные, также был доступен пункт «другое».

Теперь количество оснований увеличилось до 11: добавились «не нравится», «не нарушает закон, но надо удалить», терроризм, незаконные товары, жестокое обращение с детьми, а порнография и детская порнография стали одним пунктом «порнографические материалы».

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Модерация контента в Telegram и реагирование модераторов на жалобы были поводом для задержания в Париже основателя мессенджера Павла Дурова в рамках расследования дела против него. Telegram и сам Дуров отвергали обвинения, подчеркивая, что не могут нести ответственность за недобросовестное использование платформы.

Однако вскоре после задержания Telegram начал отвечать на запросы французских властей, они также начали поступать от других зарубежных стран (прежде они скапливались на редко используемом электронном почтовом ящике). Дуров рассказал о готовности раскрывать IP-адреса и номера телефонов правоохранительным органам тех пользователей, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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