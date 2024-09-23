Дуров заявил о готовности раскрывать данные пользователей по запросу

Модераторы удалили из поиска Telegram незаконный контент, мессенджер стал намного безопаснее, пояснил Дуров. После задержания во Франции он назвал борьбу со злоупотреблениями в мессенджере своей личной целью

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Telegram может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, злоумышленники использовали поиск в Telegram для продажи незаконных товаров, но за последние несколько недель команда модераторов сделала поиск в мессенджере намного безопаснее, а весь подобный контент больше не доступен.

«Чтобы в дальнейшем удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram, мы обновили наши условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру», — рассказал Дуров. Те, кто все же смог обнаружить незаконный контент в мессенджере, могут пожаловаться через бот @SearchReport, сообщил основатель мессенджера. На момент публикации бот при запросе от пользователя из России выдавал сообщение: «Этот бот пока недоступен в вашем регионе. Пожалуйста, зайдите позже».

В начале сентября предприниматель написал, что борьба с теми, кто злоупотребляют Telegram, будет его личной целью. Об этом Дуров заявил после того, как вышел из-под стражи во Франции, где его обвинили в отказе от сотрудничества с властями и соучастии в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве из-за недостаточной модерации Telegram. Французские власти обязали его не покидать территорию страны и отмечаться в полиции.

Дуров также объявил, что из Telegram удалят функцию «Люди рядом», которой пользовались менее 0,1% пользователей. Вместо нее в мессенджере появится «Бизнес рядом», «демонстрирующий законные, проверенные предприятия». Ранее пользователи указывали, что в разделе «Люди рядом» можно было найти объявления о продаже наркотиков и другой запрещенный контент.