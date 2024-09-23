 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

Дуров заявил о готовности раскрывать данные пользователей по запросу

Дуров заявил, что Telegram может раскрывать IP-адреса и номера пользователей
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Модераторы удалили из поиска Telegram незаконный контент, мессенджер стал намного безопаснее, пояснил Дуров. После задержания во Франции он назвал борьбу со злоупотреблениями в мессенджере своей личной целью
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Telegram может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, злоумышленники использовали поиск в Telegram для продажи незаконных товаров, но за последние несколько недель команда модераторов сделала поиск в мессенджере намного безопаснее, а весь подобный контент больше не доступен.

«Чтобы в дальнейшем удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram, мы обновили наши условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру», — рассказал Дуров. Те, кто все же смог обнаружить незаконный контент в мессенджере, могут пожаловаться через бот @SearchReport, сообщил основатель мессенджера. На момент публикации бот при запросе от пользователя из России выдавал сообщение: «Этот бот пока недоступен в вашем регионе. Пожалуйста, зайдите позже».

Что Павел Дуров решил изменить в Telegram после задержания во Франции
Технологии и медиа
Павел Дуров

В начале сентября предприниматель написал, что борьба с теми, кто злоупотребляют Telegram, будет его личной целью. Об этом Дуров заявил после того, как вышел из-под стражи во Франции, где его обвинили в отказе от сотрудничества с властями и соучастии в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве из-за недостаточной модерации Telegram. Французские власти обязали его не покидать территорию страны и отмечаться в полиции.

Дуров также объявил, что из Telegram удалят функцию «Люди рядом», которой пользовались менее 0,1% пользователей. Вместо нее в мессенджере появится «Бизнес рядом», «демонстрирующий законные, проверенные предприятия». Ранее пользователи указывали, что в разделе «Люди рядом» можно было найти объявления о продаже наркотиков и другой запрещенный контент.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Волкова Юлия Волкова
Павел Дуров Telegram Безопасность мессенджер
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Telegram объяснил данные об изменениях в правилах модерации
Технологии и медиа
Le Figaro рассказала, как задержание Дурова изменило политику Telegram
Политика
Болгар сочла Telegram совместно нажитым с Дуровым имуществом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Вместо Jira и Nexus: чем заменить привычные платформы для разработкиТренды, 17:27
Мосбиржа с 1 октября допустила к торгам акции компании «Аренадата»Инвестиции, 17:24
Один из крупнейших майнинг-пулов провел ребрендинг. Что нового в отраслиКрипто, 17:22
МИД заявил о неизменной позиции по ядерным испытаниямПолитика, 17:21
В Белгородской области три человека погибли в результате обстрелаПолитика, 17:19
Toyota, Hyundai и Kia: сколько стоили популярные кроссоверы 3 года назадАвто, 17:08
Гладков заявил о наличии плана на случай своей гибелиПолитика, 17:06
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Японские истребители использовали ИК-ловушки при контакте с Ил-38 РоссииПолитика, 17:04
По делу Тимура Иванова арестовали особняк в центре МосквыОбщество, 16:49
Relevo узнало, что УЕФА признал ошибку судьи на Евро в пользу ИспанииСпорт, 16:45
МИД предупредил о риске для окружающей среды от атак ВСУ на Крымский мостПолитика, 16:45
В России ввели стандарт защиты ипотечных заемщиков. Что это значитНедвижимость, 16:34
Дуров заявил о готовности раскрывать данные пользователей по запросуТехнологии и медиа, 16:31
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 16:30