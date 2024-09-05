 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

Дуров прокомментировал задержание: «Telegram — не анархический рай»

Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Дуров пообещал улучшить борьбу Telegram с «вредоносными постами и каналами» и поблагодарил за мемы и поддержку. Он также назвал причины, почему задержание и допрос стали чрезмерной реакцией властей
Фото: Durov / VK
Фото: Durov / VK

Павел Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции. Основатель Telegram рассказал, что после прибытия в Париж его допрашивали в полиции четыре дня. Задержание, допрос и претензии полиции Франции были неожиданностью, сообщил основатель мессенджера в своем канале.

Дуров назвал следующие причины:

  • В Евросоюзе у Telegram есть представитель, который отвечает на запросы. Адрес электронной почты был общедоступен для любого жителя Евросоюза, его можно найти с помощью поиска в Google.
  • Французские власти могли множеством способов связаться с Дуровым и попросить о помощи, ведь он, будучи гражданином республики, часто посещал консульство в Дубае. По его словам, некоторое время назад он удовлетворил просьбу и лично помог властям страны установить горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции.
  • В случае недовольства интернет-сервисом принято заводить дело против самого сервиса, отметил основатель Telegram. Дуров назвал ошибочным подходом использование законов, написанных до появления смартфонов, в соответствии с которыми главу компании могут обвинить в преступлениях третьих лиц на управляемой им платформе. Бизнесмен пояснил: «Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что может понести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами».

Болгар заявила, что Дуров планировал перевезти ее и детей в Париж
Бизнес
Ирина Болгар

Иногда Telegram не может договориться с регуляторами какого-либо государства о правильном балансе между безопасностью и конфиденциальностью, и тогда Telegram готов покинуть это государство ради соблюдения своих принципов, это происходило много раз, добавил Дуров.

«Когда Россия потребовала, чтобы мы передали «ключи шифрования» для обеспечения слежки, мы отказались — и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал, чтобы мы заблокировали каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram был запрещен в Иране, — напомнил он.

«Все это не значит, что Telegram идеален. Даже то, что власти могут запутаться в том, куда отправлять вопросы, является чем-то, что мы должны улучшить. Но утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности», — написал Дуров.

В Telegram перестала работать функция «Найти людей рядом»
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Он заверил, что в Telegram ежедневно удаляются «миллионы вредоносных постов и каналов», а платформа публикует отчеты о прозрачности, а также имеет прямые горячие линии с неправительственными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию. Дуров рассказал, что быстрое увеличение числа пользователей Telegram привело к «болезни роста», которая облегчила использование платформы преступниками, в связи с чем он поставил перед собой «личную цель добиться того, чтобы мы значительно улучшили ситуацию в этом отношении».

«Мы уже начали этот процесс внутри компании, и очень скоро я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе. Я надеюсь, что августовские события приведут к тому, что Telegram и индустрия социальных сетей в целом станут безопаснее и сильнее. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы», — резюмировал Дуров.

Илон Маск допустил, что ограничит поездки после ареста Дурова
Бизнес
Илон Маск

Дурова задержали по прилету в парижский аэропорт около двух недель назад, 24 августа. Его подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Павел Дуров Франция Telegram
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
TF1 узнал, что перед задержанием Дуров успел зайти в VIP-зал аэропорта
Политика
Путин рассказал, что считал Дурова жителем Москвы
Технологии и медиа
Дурова и его спутницу заметили на прогулке на Елисейских полях
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
Дуров раскрыл «личную цель» по борьбе с преступниками в TelegramТехнологии и медиа, 00:45
Дуров заявил о создании канала связи с Францией для борьбы с терроризмомПолитика, 00:28
Байден перепутал Южную Корею с СевернойПолитика, 00:11
Две индийские компании попали под санкции США за связи с «Арктик СПГ-2»Политика, 00:09
Москва решила расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХБизнес, 00:01
Дуров прокомментировал задержание: «Telegram — не анархический рай»Технологии и медиа, 05 сен, 23:54
Актер Пашутин опроверг данные о конфискации его финской квартирыОбщество, 05 сен, 23:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
КГБ Белоруссии обвинило японца в агентурной деятельностиПолитика, 05 сен, 23:34
В Польше не нашли прилетевший с Украины дрон, который искали 10 днейПолитика, 05 сен, 23:27
Суд наложил обеспечительные меры на акции РайффайзенбанкаФинансы, 05 сен, 23:06
Финская полиция отвергла причастность к плану закрыть русскую школуОбщество, 05 сен, 23:01
Криштиану Роналду первым в истории забил 900 головСпорт, 05 сен, 22:51
США обвинили россиян в атаке на Киев и НАТО кибероружием «Шепчущие врата»Политика, 05 сен, 22:49
Макгрегор заявил о планах баллотироваться на пост президента ИрландииСпорт, 05 сен, 22:45