Дуров пообещал улучшить борьбу Telegram с «вредоносными постами и каналами» и поблагодарил за мемы и поддержку. Он также назвал причины, почему задержание и допрос стали чрезмерной реакцией властей

Фото: Durov / VK

Павел Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции. Основатель Telegram рассказал, что после прибытия в Париж его допрашивали в полиции четыре дня. Задержание, допрос и претензии полиции Франции были неожиданностью, сообщил основатель мессенджера в своем канале.

Дуров назвал следующие причины:

В Евросоюзе у Telegram есть представитель, который отвечает на запросы. Адрес электронной почты был общедоступен для любого жителя Евросоюза, его можно найти с помощью поиска в Google.

Французские власти могли множеством способов связаться с Дуровым и попросить о помощи, ведь он, будучи гражданином республики, часто посещал консульство в Дубае. По его словам, некоторое время назад он удовлетворил просьбу и лично помог властям страны установить горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции.

В случае недовольства интернет-сервисом принято заводить дело против самого сервиса, отметил основатель Telegram. Дуров назвал ошибочным подходом использование законов, написанных до появления смартфонов, в соответствии с которыми главу компании могут обвинить в преступлениях третьих лиц на управляемой им платформе. Бизнесмен пояснил: «Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что может понести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами».

Иногда Telegram не может договориться с регуляторами какого-либо государства о правильном балансе между безопасностью и конфиденциальностью, и тогда Telegram готов покинуть это государство ради соблюдения своих принципов, это происходило много раз, добавил Дуров.

«Когда Россия потребовала, чтобы мы передали «ключи шифрования» для обеспечения слежки, мы отказались — и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал, чтобы мы заблокировали каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram был запрещен в Иране, — напомнил он.

«Все это не значит, что Telegram идеален. Даже то, что власти могут запутаться в том, куда отправлять вопросы, является чем-то, что мы должны улучшить. Но утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности», — написал Дуров.

Он заверил, что в Telegram ежедневно удаляются «миллионы вредоносных постов и каналов», а платформа публикует отчеты о прозрачности, а также имеет прямые горячие линии с неправительственными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию. Дуров рассказал, что быстрое увеличение числа пользователей Telegram привело к «болезни роста», которая облегчила использование платформы преступниками, в связи с чем он поставил перед собой «личную цель добиться того, чтобы мы значительно улучшили ситуацию в этом отношении».

«Мы уже начали этот процесс внутри компании, и очень скоро я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе. Я надеюсь, что августовские события приведут к тому, что Telegram и индустрия социальных сетей в целом станут безопаснее и сильнее. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы», — резюмировал Дуров.

Дурова задержали по прилету в парижский аэропорт около двух недель назад, 24 августа. Его подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.