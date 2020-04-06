ФАС предложила запретить софт со скрытой функцией замедления батареи

ФАС предложила запретить производителям и продавцам устройств устанавливать на гаджеты софт со скрытыми функциями. Соответствующий законопроект затронет Apple и Samsung, которые ранее умышленно замедляли работу своих смартфонов

Фото: Frank May / picture alliance / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать в товарах программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок их работы, в том числе связывать функциональность устройства со сроком износа аккумулятора. Соответствующий проект поправок в закон «О защите конкуренции» ведомство разместило на портале Regulation.gov.ru.

Также ФАС предложила запретить компаниям вводить потребителей в заблуждение, умалчивая часть существенной информации о товаре.

Как говорится в сопроводительных материалах к законопроекту, по статистике антимонопольных органов, введение в заблуждение является одной из самых массово выявляемых форм недобросовестной конкуренции. Часто производители и продавцы товаров манипулируют выбором потребителя, умалчивая либо неполно или неоднозначно информируя о существенных условиях эксплуатации товара. Проблема особенно актуальна в отношении электроники и бытовой техники. Эти товары популярны у массовых покупателей, которые не обладают специальными техническими знаниями и в первую очередь руководствуются информацией от производителя. Сейчас в международных компаниях-производителях электроники и бытовой техники выявляются случаи намеренного ограничения функциональных возможностей гаджетов, в том числе в части их совместимости с программным обеспечением.