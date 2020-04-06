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ФАС предложила запретить софт со скрытой функцией замедления батареи

ФАС предложила запретить производителям и продавцам устройств устанавливать на гаджеты софт со скрытыми функциями. Соответствующий законопроект затронет Apple и Samsung, которые ранее умышленно замедляли работу своих смартфонов
Фото: Frank May / picture alliance / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать в товарах программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок их работы, в том числе связывать функциональность устройства со сроком износа аккумулятора. Соответствующий проект поправок в закон «О защите конкуренции» ведомство разместило на портале Regulation.gov.ru.

Также ФАС предложила запретить компаниям вводить потребителей в заблуждение, умалчивая часть существенной информации о товаре.

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Как говорится в сопроводительных материалах к законопроекту, по статистике антимонопольных органов, введение в заблуждение является одной из самых массово выявляемых форм недобросовестной конкуренции. Часто производители и продавцы товаров манипулируют выбором потребителя, умалчивая либо неполно или неоднозначно информируя о существенных условиях эксплуатации товара. Проблема особенно актуальна в отношении электроники и бытовой техники. Эти товары популярны у массовых покупателей, которые не обладают специальными техническими знаниями и в первую очередь руководствуются информацией от производителя. Сейчас в международных компаниях-производителях электроники и бытовой техники выявляются случаи намеренного ограничения функциональных возможностей гаджетов, в том числе в части их совместимости с программным обеспечением.

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В декабре 2017 года производитель iPhone американская Apple рассказала о существовании скрытой функции замедления работы смартфонов, связанной с попыткой компенсировать износ аккумуляторов. Но эта функция не афишировалась в пользовательском соглашении. Компания публично извинилась и предоставила скидку $50 на замену аккумуляторов, однако это не спасло ее от судебных исков: пользователи считали, что таким образом Apple вынуждала их быстрее приобретать новые устройства. Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS, которая позволяет отключить функцию замедления работы устройства для экономии аккумулятора, а также согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн.

Программное обеспечение для снижения работы смартфонов использовала и Samsung. За это осенью 2018 года антимонопольное ведомство Италии оштрафовало компанию на €5 млн, а Apple — на €10 млн. Кроме того, компании обязали заменить смартфоны на новые за собственный счет.

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Такими действиями компании фактически запланированно формируют у потребителя впечатление, что его устройство устарело, и подталкивают его к покупке новой модели смартфона, говорится в сопроводительном документе. При этом установлено, что клиентам не была предоставлена четкая информация о характеристиках литиевых батарей, включая их среднюю продолжительность жизни. Также покупатели не знали о существовании настройки в операционной системе, которая принудительно снижает тактовую частоту процессоров смартфонов, если аккумулятор находится в эксплуатации длительное время. «Товары перечисленных производителей доступны в том числе и на российском рынке, — говорится в документе. — Очевидно, что подобные практики могут в видоизмененном виде быть использованы производителями любого вида оборудования для стимулирования продаж, в том числе снижения периода обновления модельного ряда».

Представитель пресс-службы Samsung отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Apple.

Автор: Анастасия Скрынникова
При участии: Владислав Скобелев
Теги: ФАС, ПО, аккумулятор, планшеты и смартфоны
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