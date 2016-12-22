В Италии Apple и Samsung оштрафовали на €15 млн из-за работы смартфонов

Антимонопольная служба Италии оштрафовала производителей техники Apple и Samsung в общей сложности на €15 млн за то, что они использовали программные обеспечения для снижения производительности смартфонов. Об этом сообщает Reuters. Вдобавок американская компания не предоставляла клиентам информацию о том, как обслуживать и заменять батареи смартфонов.
Samsung оштрафовали на €5 млн, а Apple — на €10 млн.
Компаниям выписали штрафы после того, как пользователи в Италии пожаловались, что обновления Samsung и Apple сокращают время работы старых моделей смартфонов и их функциональность, из-за чего клиенты вынуждены покупать новые аппараты.
В декабре 2017 года Apple призналась, что замедляла работу старых iPhone, функция была скрытой и не указывалась в пользовательском соглашении. В компании принесли извинения, объяснив свои действий попыткой компенсировать износ батареи.
Владельцев смартфонов не устроило такое объяснение и они стали подавать иски. В марте 2018 года Apple позволила пользователям отключать функцию замедления работы устройства.