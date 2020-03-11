Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиа-холдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона. Об этом говорится в размещенном на портале Regulation.gov.ru отзыве союза на проект постановления правительства, подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В нем ведомство описывает процедуру реализации принятого в конце прошлого года закона об обязательной предустановке российских программ на компьютеры и отдельные виды устройств.
Идентификация должна проводиться по номеру телефона на основании договора между разработчиком софта и оператором связи.
Аналогичное предложение содержится в отзыве «МегаФона», также размещенном на портале Regulation.gov.ru.
Когда российский софт появится на устройствах
Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления. Поэтапно будет вводиться требование и о том, что должно быть предустановлено: с июля 2020 года — поисковые системы, браузеры, картографические сервисы, навигаторы, с июля 2021-го — мессенджеры, соцсети, электронная почта, антивирусы, а также программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства, приложение национальной платежной системы, с июля 2022-го — аудиовизуальные сервисы и приложения, обеспечивающие трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.
Ответственность по установке программного обеспечения ляжет на производителей устройств, которые смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки, например продавцу.