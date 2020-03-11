Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Операторы связи предложили идентифицировать пользователей по номеру телефона во всех российских приложениях, которые будут обязательно предустанавливать на смартфоны с 1 июля. Разработчики против — это увеличит их затраты

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Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиа-холдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона. Об этом говорится в размещенном на портале Regulation.gov.ru отзыве союза на проект постановления правительства, подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В нем ведомство описывает процедуру реализации принятого в конце прошлого года закона об обязательной предустановке российских программ на компьютеры и отдельные виды устройств.

Идентификация должна проводиться по номеру телефона на основании договора между разработчиком софта и оператором связи.

Аналогичное предложение содержится в отзыве «МегаФона», также размещенном на портале Regulation.gov.ru.