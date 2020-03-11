Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 71,47 (-0,55) Quote, 12:17
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 81,02 (-0,84) Quote, 12:17
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы Общество, 18:08 Минобороны объявило об отмене ежегодной конференции по безопасности Общество, 17:59 Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти после развала сделки ОПЕК Экономика, 17:58 «Аэрофлот» сократит рейсы в Европу из-за коронавируса Бизнес, 17:57 Кандидат в президенты Абхазии выписался из больницы после отравления Политика, 17:56 Против поправок в Конституцию проголосовал сенатор от Иркутской области Политика, 17:53 E-grocery: кто крадет покупателя у традиционного ретейла Pro, 17:51  Как новые контракты на медоборудование повлияют на здравоохранение Партнерский материал, 17:47 Airbnb объявил о поддержке «странных» архитектурных проектов Стиль, 17:46 Федун встретится с Прядкиным для обсуждения допуска болельщиков на арены Спорт, 17:44 В США из-за коронавируса отменили круглый стол о бизнесе при коронавирусе Общество, 17:44 Неизвестные «заминировали» вылетевший из Иркутска в Москву лайнер Общество, 17:43 Курс доллара превысил 72 рубля на фоне снижения нефти и рынка США Quote, 17:40 Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом Политика, 17:25
Технологии и медиа ,  
0 

Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Операторы связи предложили идентифицировать пользователей по номеру телефона во всех российских приложениях, которые будут обязательно предустанавливать на смартфоны с 1 июля. Разработчики против — это увеличит их затраты
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиа-холдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона. Об этом говорится в размещенном на портале Regulation.gov.ru отзыве союза на проект постановления правительства, подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В нем ведомство описывает процедуру реализации принятого в конце прошлого года закона об обязательной предустановке российских программ на компьютеры и отдельные виды устройств.

Идентификация должна проводиться по номеру телефона на основании договора между разработчиком софта и оператором связи.

Аналогичное предложение содержится в отзыве «МегаФона», также размещенном на портале Regulation.gov.ru.

Когда российский софт появится на устройствах

Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления. Поэтапно будет вводиться требование и о том, что должно быть предустановлено: с июля 2020 года — поисковые системы, браузеры, картографические сервисы, навигаторы, с июля 2021-го — мессенджеры, соцсети, электронная почта, антивирусы, а также программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства, приложение национальной платежной системы, с июля 2022-го — аудиовизуальные сервисы и приложения, обеспечивающие трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.

Ответственность по установке программного обеспечения ляжет на производителей устройств, которые смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки, например продавцу.

Зачем нужна идентификация по номеру телефона

Представитель Медиа-коммуникационного союза заявил, что их отзыв согласован с операторами, но дополнительно комментировать его он не стал. Как пояснил руководитель по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти «МегаФона» Никита Данилов, идентификация пользователя по номеру телефона подразумевает наличие сим-карты. «Подобное предложение позволит ограничить перечень устройств именно смартфонами и планшетами. Иначе под действие закона попадает большой перечень устройств, начиная от фотоаппаратов и заканчивая современными моделями «умной» кухонной техники. Кроме того, идентификация позволит увеличить уровень информационной безопасности», — пояснил Данилов.

До сих пор требование об идентификации пользователей с помощью номера мобильного телефона в России действовало только для мессенджеров. Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин считает предложение распространить идентификацию и на другие типы приложений избыточным. «Реальность сегодня такова, что не каждому из используемых нами приложений из предустанавливаемых нужна идентификация. Например, если пользователь приложения входит в домашнюю сеть Wi-Fi, зачем ему привязывать какой-то сервис к номеру своего смартфона? Кроме того, многие планшеты идут без модема», — отметил он.

Представитель навигационного сервиса 2ГИС также назвал подобное требование излишним. «Для пользователя это дополнительный барьер, а для разработчиков — дополнительные и весьма существенные затраты на сбор, хранение и защиту информации. Обязательная идентификация пользователей по номеру телефона уже предусмотрена действующим законодательством для тех случаев, когда есть функция мгновенного обмена сообщениями между пользователями», — отметил он. О каких затратах идет речь, представитель сервиса не уточнил. Ранее участники банковского рынка рассказали РБК, что за последние несколько лет плата за отправку каждого СМС-сообщения для них выросла примерно с трех копеек до 0,7–1 руб. за сообщение. Из-за этого банки стали развивать альтернативные СМС каналы информирования, например push-уведомления.

Что еще предлагают операторы

В отзывах Медиа-коммуникационного союза и «МегаФона» также предлагается:

  • разрешить покупателям выбирать и покупать товары как с предустановленным, так и с непредустановленным ПО. В последнем случае потребитель должен будет предоставить согласие на такую покупку в письменной форме;
  • исключить носимые устройства (например фитнес-трекеры) из списка гаджетов, для которых обязательна предустановка из-за отсутствия технической возможности;
  • внести в перечень для предустановки ПО на смартфоны приложения операторов, с помощью которых при первом включении устройства пользователь сможет попасть в личный кабинет — узнавать об услугах, оказываемых его оператором, состоянии счета и др.;
  • отказаться от требования, что обязательное к предустановке приложение должно быть скачано пользователями не менее чем 100 тыс. раз в месяц, поскольку оно является заградительным и играет на руку крупным производителям программного обеспечения;
  • дополнить перечень софта, обязательного для предустановки, сервисами облачного хранения данных;
  • предустанавливать сервисы для просмотра мультиплексов (пакет цифровых телеканалов) не только на телевизорах и компьютерах, но также на смартфонах и планшетах.

По словам Данилова, расширение списка ПО сервисами облачного хранения данных позволит стимулировать развитие отечественного рынка хранения данных и строительство новых дата-центров.

Представители МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») воздержались от комментариев. МТС в своем отзыве, размещенном на Regulation.gov.ru, также предложила исключить «умные» часы и трекеры из списка устройств, на которые должно предустанавливаться отечественное ПО, дополнить перечень приложений софтом операторов и отказаться от требования выбирать приложения на основе количества скачиваний.

В материалах Regulation.gov.ru указано, что ФАС частично учла предложения Медиа-коммуникационного союза. РБК направил запрос в ФАС.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Анна Балашова
Теги: разработчики, мобильные операторы, законопроект, планшеты и смартфоны
Материалы по теме
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Технологии и медиа
Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
Технологии и медиа
Huawei согласилась выполнять правило по предустановке российского софта
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter