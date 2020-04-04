WP сообщила об утечке в сеть тысячи записей видеозвонков Zoom

Несколько тысяч записей видеозвонков сервиса Zoom попали в открытый доступ в сети. Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным издания, записи были размещены на видеохостингах YouTube и Vimeo. Отмечается, что среди них были как частные разговоры пользователей, так и рабочие конференции различных компаний. Газета уточняет, что Zoom присваивает видеозвонкам открытые идентификаторы (PMI) и не шифрует подключение, в результате чего записи можно было найти при помощи онлайн-поиска.

Кроме того, Techcrunch написал, что некоторые видеозвоники, сделанные в США, были перенаправлены в китайские дата-центры компании, в результате чего они получили доступ к ним.

Основатель и генеральный директор компании Эрик Юань в ответ на информацию об утечках сообщил, что компания не была готова к резкому росту числа пользователей из-за перехода на удаленную работу предприятий и учреждений по всему миру из-за коронавируса.

«Мы признаем, что не оправдали ожиданий сообщества — и наших собственных — в отношении конфиденциальности и безопасности», — сказал Юань. Что касается передачи звонков американских пользователей в Китай, Юань отметил, что из-за резко возросшей нагрузки сервер «ошибочно» начал передавать звонки своим китайским дата-центрам.