Apple согласилась выплатить до $500 млн за замедление работы смартфонов

По мнению истцов, корпорация намеренно замедляла работу старых моделей iPhone, чтобы подтолкнуть потребителей к покупке новых устройств

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн, чтобы урегулировать иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов, сообщает Reuters. Истцы считают, что корпорация таким образом пытается побудить пользователей покупать новые гаджеты.

В рамках соглашения Apple должна заплатить по $25 компенсации каждому владельцу смартфона, эта сумма может быть скорректирована. Отмечается, что общая сумма выплат составит не менее $310.

Истцы — владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также пользователи iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий. Они утверждали, что их гаджеты стали хуже работать после обновления программного обеспечения. Из-за этого пользователи решили, что смартфоны нуждаются в замене батареи, либо покупали новые модели.

В Apple заявили, что снижение производительности старых устройств связано с изменениями температуры, интенсивностью использования и другими факторами. Компания также заверила, что устранила недостатки в обновляемых операционных системах.

Как отмечает агентство, урегулирование иска требует одобрения окружного судьи в Сан-Хосе (Калифорния).