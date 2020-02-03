ФАС предложила обязать Apple разрешить удалять свои приложения с гаджетов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложит правительству разработать законопроект, согласно которому владельцы операционных систем будут отвечать за предустановку российского софта на гаджеты наравне с производителями устройств, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на концепцию подзаконных актов к документу.

При этом в ФАС хотят, чтобы Apple, Google и Microsoft дали пользователям возможность удалять все предварительно установленные программы, если это не помешает работе устройства. В ведомстве подтвердили изданию, что обсуждают такие положения.

Как правило, предустановленные приложения находятся в защищенной области жесткого диска, вносить изменения в которую трудно, пояснил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. Благодаря этому при сбросе устройства до заводских настроек, в том числе если гаджет решили вернуть в магазин, есть возможность оставить только базовые приложения. Полное удаление предустановленного софта может нарушить права потребителей, считает эксперт.

По данным сервиса «Яндекс.Радар» за 20–26 января, Android служит самой распространенной мобильной ОС в России (77,17%), следом идут iOS (22,58%), Microsoft (0,18%) и прочие ОС (0,07%).