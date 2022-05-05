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Новый собственник агентств Publicis в России раскрыл детали сделки

Стоимость российского бизнеса французской рекламной группы Publicis была «символической», рассказал РБК новый собственник этих активов Сергей Коптев. По его словам, оставшиеся у Publicis 19% — «мостик» для взаимодействия в будущем
Фото: Charles Platiau / Reuters
Фото: Charles Platiau / Reuters

За российские агентства, до апреля 2022 года принадлежавшие французскому рекламно-коммуникационному холдингу Publicis, была заплачена символическая сумма, рассказал в интервью РБК новый собственник активов Сергей Коптев. Указанные в отчетности Publicis €87 млн убытка от продажи бизнеса в России, по мнению собеседника РБК, могут быть «текущей оценкой того, что они могли бы выручить, если бы сохранили бизнес здесь».

Все обсуждения готовящейся сделки проходили по Zoom, рассказал Коптев. Участие в созвонах принимали нотариус и юристы: «С французской стороны — с доверенностью, с нашей — лично мы. Мы договорились чуть ли не за два-три звонка».

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Технологии и медиа
Сергей Коптев

Одна из крупнейших рекламных групп мира — Publicis Groupe — объявила о прекращении деятельности в России 15 марта. Контроль над российским бизнесом был передан одному из основателей российского представительства Publicis Groupe Сергею Коптеву через принадлежащее ему агентство «Родная речь».

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Фото:Toby Melville / Reuters

Об уходе из России после начала военной спецоперации на Украине объявили все крупные рекламно-коммуникационные холдинги. В интервью РБК Коптев сказал, что, по его мнению, эти действия были обусловлены «стремлением сохранить бизнес на тех территориях, где уход с российского рынка является мейнстримом, популярным действием».

«Если компания отсюда уходит, значит, у нее больше шансов что-то получить там, — объяснил Коптев. — Политические заявления и призывы — это всегда личная позиция кого-то из руководителей и топ-менеджеров. Сама компания, как механизм, лишена эмоций. Компания — это разум в чистом виде и забота о финансовом результате. Значит, все перечисленные компании посчитали, что им выгоднее или менее убыточно уйти».

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По итогам сделки, которая была закрыта в начале апреля, у Publicis Groupe осталось 19% в российских агентствах. Новый основной владелец объяснил это своей просьбой: такая доля, не позволяющая принимать решения и влиять на операционную деятельность, необходима для сохранения «мостика для взаимодействия». Кроме того, этот пакет позволил убедить французскую сторону оставить в России агентские бренды, а также сохранить обмен экспертизой.

Договор купли-продажи предусматривает опцион на обратный выкуп российских активов, уточняет Коптев. Однако уже за большую сумму: «Усилия должны быть вознаграждены».

Число рекламируемых на телеканалах брендов упало почти в два раза
Технологии и медиа
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Publicis Groupe управляет рекламными сетями Starcom, Zenith, Spark Foundry, Digitas (специализируются на закупках рекламы), Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, Publicis Worldwide (создание креатива) и др. Около 87 тыс. сотрудников группы работают более чем в 100 странах мирах.

Выручка всего холдинга в 2021 году превысила €11,7 млрд, EBITDA — €2,3 млрд, чистая прибыль — €1 млрд.

В России Publicis Groupe была представлена почти всеми основными агентскими брендами, штат насчитывал 1,2 тыс. сотрудников. Ключевыми клиентами российских агентств Publicis Groupe были Procter & Gamble, Samsung Electronics, McDonald’s, LVMH, Coty. Финансовые показатели по России не раскрывались.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Сергей Соболев
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