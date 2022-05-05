Новый собственник агентств Publicis в России раскрыл детали сделки

Стоимость российского бизнеса французской рекламной группы Publicis была «символической», рассказал РБК новый собственник этих активов Сергей Коптев. По его словам, оставшиеся у Publicis 19% — «мостик» для взаимодействия в будущем

Фото: Charles Platiau / Reuters

За российские агентства, до апреля 2022 года принадлежавшие французскому рекламно-коммуникационному холдингу Publicis, была заплачена символическая сумма, рассказал в интервью РБК новый собственник активов Сергей Коптев. Указанные в отчетности Publicis €87 млн убытка от продажи бизнеса в России, по мнению собеседника РБК, могут быть «текущей оценкой того, что они могли бы выручить, если бы сохранили бизнес здесь».

Все обсуждения готовящейся сделки проходили по Zoom, рассказал Коптев. Участие в созвонах принимали нотариус и юристы: «С французской стороны — с доверенностью, с нашей — лично мы. Мы договорились чуть ли не за два-три звонка».

Одна из крупнейших рекламных групп мира — Publicis Groupe — объявила о прекращении деятельности в России 15 марта. Контроль над российским бизнесом был передан одному из основателей российского представительства Publicis Groupe Сергею Коптеву через принадлежащее ему агентство «Родная речь».

Об уходе из России после начала военной спецоперации на Украине объявили все крупные рекламно-коммуникационные холдинги. В интервью РБК Коптев сказал, что, по его мнению, эти действия были обусловлены «стремлением сохранить бизнес на тех территориях, где уход с российского рынка является мейнстримом, популярным действием».

«Если компания отсюда уходит, значит, у нее больше шансов что-то получить там, — объяснил Коптев. — Политические заявления и призывы — это всегда личная позиция кого-то из руководителей и топ-менеджеров. Сама компания, как механизм, лишена эмоций. Компания — это разум в чистом виде и забота о финансовом результате. Значит, все перечисленные компании посчитали, что им выгоднее или менее убыточно уйти».

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По итогам сделки, которая была закрыта в начале апреля, у Publicis Groupe осталось 19% в российских агентствах. Новый основной владелец объяснил это своей просьбой: такая доля, не позволяющая принимать решения и влиять на операционную деятельность, необходима для сохранения «мостика для взаимодействия». Кроме того, этот пакет позволил убедить французскую сторону оставить в России агентские бренды, а также сохранить обмен экспертизой.

Договор купли-продажи предусматривает опцион на обратный выкуп российских активов, уточняет Коптев. Однако уже за большую сумму: «Усилия должны быть вознаграждены».

Publicis Groupe управляет рекламными сетями Starcom, Zenith, Spark Foundry, Digitas (специализируются на закупках рекламы), Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, Publicis Worldwide (создание креатива) и др. Около 87 тыс. сотрудников группы работают более чем в 100 странах мирах.

Выручка всего холдинга в 2021 году превысила €11,7 млрд, EBITDA — €2,3 млрд, чистая прибыль — €1 млрд.

В России Publicis Groupe была представлена почти всеми основными агентскими брендами, штат насчитывал 1,2 тыс. сотрудников. Ключевыми клиентами российских агентств Publicis Groupe были Procter & Gamble, Samsung Electronics, McDonald’s, LVMH, Coty. Финансовые показатели по России не раскрывались.