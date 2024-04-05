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Эксклюзив

Wildberries вложит более ₽100 млрд в строительство складов

Wildberries построит 2,5 млн кв. м складских площадей в 2024 году
В 2024 году Wildberries построит 2,5 млн кв. м складов и потратит на это 103,5 млрд руб. Объем складских площадей интернет-платформы должен увеличиться более чем в 2,5 раза
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Wildberries вложит более 103,5 млрд руб. в строительство новых складских площадей в 2024 году, следует из отчета по РСБУ головного юридического лица площадки ООО «Вайлдберриз». К концу года руководство группы планирует построить около 2,5 млн кв. м складских площадей. Отдельно указано, что 100 тыс. кв. м будут построены в Казахстане. Сейчас собственные площади интернет-платформы составляют 1,5 млн кв. м, сообщил представитель компании.

Строительство будет вестись за счет собственных и заемных средств. «На момент подготовки данной финансовой отчетности строительные и проектные работы идут по нескольким объектам», — говорится в отчете. Речь идет о складах под Москвой — близ деревень Сенькино-Секерино, Софьино-Краснопахорское и в микрорайоне Подрезково в Химках, а также в Рязани, Волгограде, Ярославле, Челябинске, Ростове-на-Дону, Твери, Новосибирске и Воронеже. По остальным проектам ведутся подготовительные работы и подбираются участки под строительство, отмечает Wildberries.

По словам представителя компании, приведенные в отчете данные о планах нового строительства — это «предварительная оценка с учетом начатого в 2023 году строительства». «Кроме того, компания вышла на рынок коммерческой недвижимости и планирует свои первые коммерческие объекты», — отметил он.

Страховщики начали ужесточать условия после пожара на складе Wildberries
Бизнес
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

По поводу склада Wildberries в Шушарах Ленинградской области, где 13 января произошел пожар, в отчете говорится, что по состоянию на конец марта компания компенсировала часть ущерба 90% всех продавцов, чьи товары сгорели. Wildberries намерена продолжать выплаты до полного погашения согласованной с поставщиками финальной суммы возмещения, но ее размер не приводится. В начале февраля в компании рассказали РБК, что сумма выплат по итогам трех компенсаций составила 3 млрд руб.

В отчетности отмечается, что на момент ее составления компания не могла «достоверно оценить величину убытков, понесенных в связи с пожаром», поскольку расследование продолжается, а решения страховых компаний о выплате суммы компенсации пока не принято. «Балансовая стоимость объектов, утраченных в результате пожара, будет определяться по итогам инженерно-технического обследования», — говорится в документе. По мнению руководства компании, ситуация по пожару не окажет существенного влияния на логистику компании в целом и логистику в регионе, утверждается в отчете.

Как Wildberries закончила 2023 год

Согласно документу, общая выручка «Вайлдберриз» за год выросла на 70% и составила 539 млрд руб. Основную часть — 221,6 млрд руб. — принесли агентские вознаграждения, еще 121,85 млрд руб. пришлись на розничные продажи товаров.

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Бизнес
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

В 2022 году розничные продажи товаров были крупнейшим сегментом для бизнеса Wildberries и принесли 119,4 млрд руб. Как пояснил представитель компании, показатель этого сегмента практически не изменился, «поскольку Wildberries сфокусирована на поддержке роста оборота продавцов».

Выручка от экспорта продукции выросла почти в 7,5 раз, до 85,2 млрд руб., от рекламных услуг — в 3,7 раз, до 45,88 млрд руб. «В 2023 году мы развивали продажи в страны СНГ. Рост произошел в результате развития логистики и увеличения объемов продаж, а также за счет низкой базы 2022 года», — отметили в компании.

Чистая прибыль «Вайлдберриз» увеличилась на 87%, до 19 млрд руб. Согласно отчету, маркетплейс уплатил 770 млн руб. налога на сверхприбыль. Закон о разовом налоге на сверхприбыль для крупных компаний вступил в силу с 1 января этого года. По нему организации, средняя доналоговая прибыль которых за 2021 и 2022 годы превышает 1 млрд руб., обязаны заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателем за 2018–2019 годы.

Сумма, полученная компанией от штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам, за 2023 год выросла в 37,5 раз, до 4,96 млрд руб., с 132 млн руб. в 2022-м. В Wildberries утверждают, что в этом пункте речь идет об обязательствах по договорам с логистическими партнерами и продавцами. По словам представителя, расходы на вознаграждение транспортных партнеров в прошлом году значительно выросли, это было частью договорных отношений с логистическими партнерами для сохранения скорости и качества оказываемых услуг. При этом выручка от штрафов и неустоек по договорам оферты с принципалами (продавцами) за год выросла на 76% — с 8,4 до 14,9 млрд руб., следует из отчета.

«Что касается мер, установленных правилами платформы (штрафы и неустойки), то они имеют стимулирующую и компенсационную функцию, но их нельзя назвать источником заработка. Они применяются, в частности, при выполнении обязательств перед покупателями — например, в случае отказа продавцом от выполнения ранее принятого заказа», — сообщили в Wildberries, уточнив, что штрафы с пунктов выдачи заказов идут в отдельный показатель, но их суммарный размер за год не уточнили.

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Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

По словам руководителя направления по финансовой экспертизе консалтинговой компании НЭО Татьяны Отрадновой, в пункт отчетности «доходы от штрафов» могут включаться любые признанные юридически штрафы по хозяйственным договорам в формате досудебного разбирательства. «Эти штрафы могут касаться любых контрагентов: например, транспортных компаний — за срыв сроков поставок, продавцов — за несоответствие качества или заявленных характеристик продукта, несоответствие заявленному к продаже количеству товара фактически доступному к реализации объему и пр.», — перечисляет эксперт. Она также напоминает, что с прошлого года Wildberries начала штрафовать продавцов за использование фирменного наименования и товарных знаков площадки, а также «другой символики, создающей ложное впечатление об аффилированности или иной связи продавца с Wildberries».

Как Wildberries меняла политику взимания штрафов

В марте прошлого года Wildberries изменила систему взимания штрафов, после чего в Москве прошел ряд забастовок сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Причиной их недовольства была введенная возможность для маркетплейса удерживать полную стоимость товара, если покупателю придет товар с браком или не соответствующий заказанному. В компании введение таких штрафов связали со случаями подмены товаров. После Wildberries остановила списание средств и отменила около 10 тыс. штрафов.

После забастовки участники рынка разработали и подписали стандарты работы маркетплейсов и владельцев ПВЗ. Их согласовала специальная комиссия Минпромторга по созданию условий саморегулирования в электронной торговле.

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