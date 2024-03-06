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ФАС оценила доли Wildberries и Ozon на рынке

ФАС: доля Wildberries на рынке составила 47%, а Ozon — 35,5%
В январе ФАС оценила совместную долю Wildberries и Ozon в 80% рынка, заявив, что площадки занимают доминирующее положение
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Доля Wildberries на рынке составила 47%, а Ozon — 35,5%. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимнопольной службы Петр Иванов на заседании круглого стола Совета федерации по вопросу регулирования маркетплейсов.

«Следовательно, запрет, установленный законом о защите конкуренции на злоупотребление доминирующим положением, применяется к этим компаниям в полной мере», — сказал он.

Говоря об итогах анализа рынка за период с 2021 года по третий квартал 2023 года, Иванов сообщил, что товарооборот на маркетплейсах вырос более чем в семь раз — с 167 млрд до 1,214 трлн руб. «Количество продавцов, реализующих товары через маркетплейсы, выросло в семь раз — до 700 тыс. уникальных организаций, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей», — рассказал он.

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Фото:Влад Карков / Keystone Press Agency / Global Look Press

О доминирующем положении Wildberries и Ozon в январе заявил глава ФАС Максим Шаскольский, отметив, что оба они занимают 80% рынка. По словам Шаскольского, на маркетплейсы поступают жалобы от клиентов и контрагентов, чаще всего они касаются завышения логистических затрат, навязывания невыгодных условий, начисления штрафов. Позднее в ФАС уточнили, что само по себе доминирующее положение на рынке не является нарушением, но случаи злоупотребления им являются поводом для принятия мер антимонопольного реагирования.

Опрошенные РБК эксперты выразили мнение, что признание Wildberries и Ozon доминирующими на рынке носит «сигнальный, превентивный и предупреждающий для них характер». Глава юридического агентства «Фролова и Партнеры» Анна Фролова заявила, что площадки при покупке иных компаний или слияний должны будут получать на это разрешение у ФАС, а также согласовывать повышение цен или тарифов.

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Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
OZON Wildberries ФАС маркетплейс
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