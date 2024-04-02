Полиция провела проверку сотрудников склада Wildberries в Рязани

Полиция начала проверку сотрудников склада Wildberries в Рязани

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Сотрудники полиции начали проверку документов у работников склада Wildberries в Рязани на предмет соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы маркетплейса.

По данным агентства, склад работает в штатном режиме. Компания заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами.

Wildberries периодически сообщает о проверках полиции на своих складах. В частности, 27 марта сотрудники правоохранительных органов проверили документы работников складского помещения маркетплейса в Электростали. Вопросы у полицейских возникли почти к 40 работникам комплекса. С похожей инспекцией силовики приезжали на склад в ноябре 2023 года.

В начале марта рейд на складе Wildberries в Екатеринбурге провели сотрудники местных отделов ФСБ, МВД и военного комиссариата по Свердловской области. Нескольким мигрантам, ставшим гражданами России, вручили повестки.