 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Полиция провела проверку сотрудников склада Wildberries в Рязани

Полиция начала проверку сотрудников склада Wildberries в Рязани
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Сотрудники полиции начали проверку документов у работников склада Wildberries в Рязани на предмет соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы маркетплейса.

По данным агентства, склад работает в штатном режиме. Компания заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами.

В Wildberries рассказали о результатах проверки МВД склада в Электростали
Общество

Wildberries периодически сообщает о проверках полиции на своих складах. В частности, 27 марта сотрудники правоохранительных органов проверили документы работников складского помещения маркетплейса в Электростали. Вопросы у полицейских возникли почти к 40 работникам комплекса. С похожей инспекцией силовики приезжали на склад в ноябре 2023 года.

В начале марта рейд на складе Wildberries в Екатеринбурге провели сотрудники местных отделов ФСБ, МВД и военного комиссариата по Свердловской области. Нескольким мигрантам, ставшим гражданами России, вручили повестки.

Мэр Белгорода показал последствия ракетных городу по городу. Видео

ЦБ назвал условия повышения ключевой ставки. Список

Для использования ChatGPT для больше не нужна регистрация

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

Вв России подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Карточки

Атака беспилотников в Татарстане попала на видео

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Теги
Wildberries мигранты проверки полиция
Материалы по теме
Полиция начала проверку мигрантов на складе Wildberries в Электростали
Общество
Силовики вручили повестки работникам склада Wildberries в Екатеринбурге
Общество
Кадры полицейской проверки мигрантов на складе Wildberries
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 99,57 (+0,04) Инвестиции, 01 апр, 16:57 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 92,29 (-0,07) Инвестиции, 01 апр, 16:57
Как узаконить перепланировку: пошаговая инструкция Недвижимость, 13:52
Законопроект о недопуске иноагентов на выборы отозвали перед внесением Политика, 13:48
Шойгу исключил участие призывников в военной операции на Украине Политика, 13:40
Что не так с постоянным стремлением к саморазвитию Pro, 13:38
Полиция провела проверку сотрудников склада Wildberries в Рязани Общество, 13:36
Песков заявил о «последних согласованиях» сроков визита Мадуро в Москву Политика, 13:34
Москва вошла в тройку городов — лидеров по снижению спроса на жилье Недвижимость, 13:31
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«Динамо» продлит контракт с рекордсменом КХЛ и лучшим бомбардиром Гусевым Спорт, 13:30
Песков прокомментировал проект о запрете для иноагентов избираться Политика, 13:25
Цена нефти Brent превысила $89 впервые за пять месяцев Инвестиции, 13:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:13
Спасшего людей в «Крокусе» подростка наградили грантом на обучение в вузе Общество, 13:06
ПСБ профинансирует строительство микрорайона в Краснодарской агломерации Пресс-релиз, 13:02
В Думе предложили наказывать за работу в любых нежелательных организациях Политика, 12:53