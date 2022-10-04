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«Коммерсантъ» сообщил об атаках проукраинских хакеров на продавцов БПЛА

«Ъ»: проукраинские хакеры совершают DDoS-атаки на продавцов дронов в России
Около 70 интернет-магазинов подверглось кибератакам из-за продажи дронов. «Коммерсантъ» пишет, что за этим стоят проукраински настроенные хакеры. Ранее газета писала, что спрос на БПЛА вырос из-за применения в боях на Украине
«М.Видео» MVID ₽158,3 +8,28% Купить
Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press

С начала октября резко выросло число DDoS-атак на российских ретейлеров коммерческих беспилотников, их организуют проукраинские хакеры, которые координируют свои действия на специализированных форумах, пишет «Коммерсантъ».

Как указывают активисты, сети реализуют дроны, которые могут применяться для наведения артиллерии или авиационной разведки. Кибератаки совершаются сейчас на около 70 российских интернет-магазинов, причем не только на продавцов профессиональных БПЛА, но и на ретейлеров радиоуправляемой техники категории «хобби», а также на гипермаркеты, где в ассортименте есть аналогичная продукция, рассказал изданию директор по развитию специальных сервисов компании «РТК-Солар» Игорь Сергиенко.

По данным газеты, злоумышленники публикуют призывы атаковать цифровую инфраструктуру, в частности, магазинов «Ситилинк» и «М.Видео-Эльдорадо». В первом подтвердили наличие кибератак, однако заявили, что инфраструктура компании «продолжает работать в штатном режиме». Вторая компания заверила, что ввела дополнительную защиту онлайн-площадок, отметив, что все платформы и сервисы продолжают работу.

Кроме того, кибератакам в последние дни подверглись и сайты военторгов: действия против них стали координироваться на хакерских форумах после объявления в России 21 сентября частичной мобилизации, пишет издание.

Хакеры из России заявили о взломе ресурсов производителя HIMARS и Javelin
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Фото:Evan Vucci / AP

Спрос на коммерческие беспилотники в России вырос после начала специальной военной операции на Украине в конце февраля, рассказали ранее источники «Коммерсанта». Такое положение дел возникло в связи с приостановкой поставок из-за рубежа и применения дронов в зоне боевых действий. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов тогда указал. что коммерческие дроны значительно доступнее для приобретения военных аналогов, их можно закупать в массовом объеме. Однако доступные для покупки в России коммерческие дроны можно применять лишь для видеосъемки, они бесполезны в логистических целях или для подавления массовых беспорядков, указал изданию неназванный собеседник в одном из ретейлеров. По словам источника, «они не обладают достаточной грузоподъемностью, дальностью полета, емкостью батарей», а ряд моделей дронов ввезти в Россию нельзя из-за отсутствия разрешения на использование определенных радиочастот.

Рост числа кибератак на российских ретейлеров растет с первого полугодия, об этом сообщали в июле аналитики холдинга «Информзащита», специализирующегося в области цифровой безопасности. При этом, по данным Group-IB, количество хакерских атак увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании Positive Technologies уточнили, что наибольшему риску подвержены крупные сети супермаркетов и маркетплейсы, которые теряют прибыль из-за остановки продаж и готовы заплатить злоумышленникам за скорейшее восстановление работы.

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Теги
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БПЛА дроны DDoS хакеры «М.Видео» «Эльдорадо»
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