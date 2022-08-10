Хакеры из России заявили о взломе ресурсов производителя HIMARS и Javelin

Фото: Evan Vucci / AP

Бывший глава хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, взломал ресурсы компании из США Lockheed Martin, которая производит в числе прочего поставляемые Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сам хакер сообщил в своем Telegram-канале.

В публикации он назвал Lockheed Martin террористической организацией и заявил, что указанные в сообщении ресурсы компании подверглись атаке, в том числе системы авторизации для сотрудников. Также, по его словам, по одной из ссылок доступны данные всех кандидатов на работу в Lockheed Martin.

Двумя неделями ранее группировка Killnet, которая утверждает, что связана с Россией, сообщила, что ее глава KillMilk покидает организацию «по собственным убеждениям», однако перед этим проведет свою последнюю атаку на Lockheed Martin, «к которой очень долго готовился».

В конце июня группировка Killnet взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на предприятия и государственные учреждения Литвы, в результате которых обвалились сайты Государственной налоговой инспекции, аэропортов и МИДа. Перед этим организация опубликовала видеообращение к правительству Литвы, пригрозив взломом сервисов, если Вильнюс не разблокирует транзит грузов в Калининград в течение 48 часов.

В начале июля Killnet заявила о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO.