Хакеры из России заявили о взломе ресурсов производителя HIMARS и Javelin

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 61,55 (+0,39) Инвестиции, 09 авг, 16:20
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 60,38 (+0,07) Инвестиции, 09 авг, 16:20
Цифровая поликлиника: как и зачем Москва перешла на электронные медкарты Город, 14:24
Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ Политика, 14:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:18
Мэр Москвы утвердил названия 22 строящихся станций метро Общество, 14:17
Зачем устанавливать контакт со своим телом и что это вообще значит РБК и ГАЛС, 14:16
Как будет выглядеть новый офис «Вкусно — и Точка» Недвижимость, 14:15
В Китае откроется отель с цифровым управляющим и виртуальными портье Life, 14:14
Экономист Александр Аузан: «Россия выстроит экономику НЭПа 2.0» Социальная экономика, 14:10
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Третьяк назвал плюсы создания новой сборной России по хоккею Спорт, 14:09
Титов предложил ввести в уголовный процесс заключение стороны защиты Бизнес, 14:09
Минстрой сообщил о снижении цен на стройматериалы Недвижимость, 14:07
Минстрой не увидел причин для резкого роста цен на жилье Недвижимость, 14:01
Ученые раскрыли историю происхождения метеорита Караванное Life, 14:00
Что мешает нам полюбить себя: 4 препятствия Pro, 14:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Хакеры из России заявили о взломе ресурсов производителя HIMARS и Javelin

Фото: Evan Vucci / AP
Фото: Evan Vucci / AP

Бывший глава хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, взломал ресурсы компании из США Lockheed Martin, которая производит в числе прочего поставляемые Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сам хакер сообщил в своем Telegram-канале.

В публикации он назвал Lockheed Martin террористической организацией и заявил, что указанные в сообщении ресурсы компании подверглись атаке, в том числе системы авторизации для сотрудников. Также, по его словам, по одной из ссылок доступны данные всех кандидатов на работу в Lockheed Martin.

Двумя неделями ранее группировка Killnet, которая утверждает, что связана с Россией, сообщила, что ее глава KillMilk покидает организацию «по собственным убеждениям», однако перед этим проведет свою последнюю атаку на Lockheed Martin, «к которой очень долго готовился».

Killnet заявила о взломе сайта литовской энергокомпании
Политика

В конце июня группировка Killnet взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на предприятия и государственные учреждения Литвы, в результате которых обвалились сайты Государственной налоговой инспекции, аэропортов и МИДа. Перед этим организация опубликовала видеообращение к правительству Литвы, пригрозив взломом сервисов, если Вильнюс не разблокирует транзит грузов в Калининград в течение 48 часов.

В начале июля Killnet заявила о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images По-старому уже не получится: кем заменить поставщиков инженерных систем
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать
Инструкции
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Экспорт из Китая может сократиться. Что будет с экономикой КНР и юанем
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Без каких навыков вы рискуете потерять работу в ближайшие годы
Статьи
Pro
Фото: Ethan Miller / Getty Images «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах
Статьи
Теги
хакеры Lockheed Martin РСЗО «HIMARS» Javelin взлом
Материалы по теме
Хакеры атаковали учреждения Литвы после запрета транзита в Калининград
Общество
Хакеры «патриотической» группы Conti слили данные более 800 компаний
Технологии и медиа
Хакеры опубликовали данные 700 «сотрудников СБУ»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter