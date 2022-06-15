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Война санкций ,  
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«Коммерсантъ» узнал о дефиците коммерческих беспилотников в России

Цены на беспилотники в России резко выросли с конца февраля, по данным участников рынка, минимальное подорожание составило 30%. Эксперты объяснили тренд решением китайской DJI уйти с рынка и спросом БПЛА для военных Донбасса
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

В России с конца февраля значительно вырос спрос на коммерческие беспилотники и цены на них, среди причин такой тенденции — приостановки поставок и закупки БПЛА для использования в военных целях в Луганской и Донецкой народных республиках, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Неназванный собеседник издания в крупном маркетплейсе отметил, что цена на беспилотники выросла с начала боевых действий на 30% и выше, дефицит также связан с остановкой поставок в Россию китайской компанией DJI (такое решение она приняла в конце апреля). DJI занимала 90% рынка «потребительских» БПЛА. Другой источник газеты в одном из ретейлеров счел, что средние цены на дроны в американской валюте выросли на 47% по сравнению с мартом прошлого года.

В то же время решение DJI об уходе с российского рынка спровоцировало резкий рост цен на беспилотники бизнес-сектора в три раза, заявил изданию генеральный директор разработчика дронопортов Hive Николай Ряшин. Эти БПЛА используют в энергетической и нефтегазовой отраслях, для поисково-спасательных работ и других целей. Ряшин отметил: «То, что раньше стоило около 1 млн руб., сейчас продается более чем за 3 млн руб.», добавив, что к концу 2022 года следует ожидать проблем с исчерпанием ресурса аккумуляторов.

«С ними есть сложности — морская и наземная логистика испытывают проблемы, а самолетом перевозить высокоемкие аккумуляторы нельзя», — подчеркнул глава Hive.

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В числе причин нехватки беспилотников — частные закупки оборудования для ЛНР и ДНР, дроны вместе с другой экипировкой отправляют в Донбасс, рассказал «Коммерсанту» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Он отметил, что коммерческие БПЛА значительно доступнее для покупки, чем производимые военно-промышленным комплексом, их можно закупать в массовом объеме. «Хотя в столице они (беспилотники. — РБК) закончились, люди скупают технику в других регионах», — добавил Пухов.

При этом доступные для покупки на российском рынке БПЛА можно использовать лишь для видеосъемки, отметил неназванный собеседник газеты в одном из ретейлеров, указав, что они бесполезны в логистических целях или для борьбы с массовыми беспорядками. Он пояснил: «они не обладают достаточной грузоподъемностью, дальностью полета, емкостью батарей», добавив, что ряд моделей дронов ввести в Россию нельзя из-за отсутствия разрешения на использование определенных радиочастот.

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DJI решила приостановить деятельность на российском и украинском рынках в конце апреля по причине «переоценки соответствия» требования разных юрисдикций. «Мы взаимодействуем с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами относительно временной приостановки деловых операций на затронутых [этим решением] территориях», — говорилось в сообщении компании.

Из-за подозрений, что беспилотники DJI используются российскими войсками в спецоперации на Украине, немецкие торговые сети MediaMarkt и Saturn сняли продукцию компании с продажи. В DJI настаивали, что не поддерживают использование своих БПЛА в военных целях, указывая, что они сделаны для выполнения гражданских задач, а дистрибьюторы обязуются не перепродавать коптеры сторонам, намеревающимся использовать их в военных целях.

В Киеве при этом обвиняли DJI в том, что компания помогает России, предоставляя доступ к системе AeroScope, отслеживающей положение операторов дронов, для вычисления местонахождения украинских военных. В компании долгое время утверждали, что данные системы были зашифрованы, однако после решения об уходе с российского рынка в компании признали правоту обвинений, писал портал The Verge.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
беспилотники БПЛА дефицит

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