Производитель дронов DJI из Китая приостановит деятельность в России и на Украине

Китайский производитель дронов приостановит бизнес в России и на Украине

В компании DJI заявили, что «переоценят» свое соответствие требованиям разных юрисдикций. Ранее компанию не раз критиковали из-за возможного использования ее техники во время спецоперации на Украине

Фото: Kin Cheung / AP

Китайский производитель дронов DJI приостановит всю деловую деятельность в России и на Украине из-за «переоценки соответствия» требованиям разных юрисдикций, сообщила пресс-служба компании.

«Мы взаимодействуем с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами относительно временной приостановки деловых операций на затронутых [этим решением] территориях», — сказано в сообщении.

В конце марта из-за подозрений, что дроны DJI используются российскими силами в спецоперации на Украине, немецкие торговые сети MediaMarkt и Saturn сняли с продажи изделия корпорации, передал портал ixbt. В DJI отвергли утверждения, что в компании поддерживают использование своей техники в боевых действиях, поскольку она создана для выполнения гражданских задач, в частности для работы в поисково-спасательных операциях. «Мы не поддерживаем любое использование наших продуктов, которое наносит ущерб жизни, правам или интересам людей», — отметили в компании.

21 апреля в DJI подчеркнули, что выступают «категорически против попыток прикрепить оружие к нашей продукции», а дистрибьюторы компании обязуются не продавать ее технику сторонам, которые намерены применять ее в боевых действиях.

«DJI отказалась настраивать или вносить модификации, которые позволили бы нашим продуктам использоваться в военных целях», — говорилось в сообщении.

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Украина закупила у DJI 2372 квадрокоптера и 11 беспилотных летательных аппаратов на сумму $6,8 млн, заявил в конце марта вице-премьер страны Михаил Федоров, его слова процитировал Forbes.

Штаб-квартира DJI расположена в городе Шэньчжэнь. Офисы компании также есть в США, Германии, Нидерландах, Японии и Южной Корее.

В конце февраля американское приложение UAV Forecast для платформы Android, показывающее безопасные зоны для полетов дронов и погодные условия, заблокировало возможность бесплатного доступа для российских пользователей. Представитель разработчика сообщил РБК, что удалил приложения из Google Play и App Store в России в рамках «своих собственных санкций», однако продолжит предоставлять услуги тем пользователям, с кем был заключены контракты.