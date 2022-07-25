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Эксперты сообщили о росте числа кибератак на ритейл в России

В первом полугодии текущего года число атак вирусов-шифровальщиков на российский ритейл на 45%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на данные компании «Информзащита».

При этом специалисты Group-IB оценивают рост атак на этот сегмент еще выше. По данным компании, их число увеличилось в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2021 года, пишет газета.

В компании Positive Technologies, уточнили, что наибольшему риску подвержены крупные сети супермаркетов и маркетплейсы, которые теряют прибыль из-за остановки продаж и готовы заплатить злоумышленникам выкуп за скорое восстановление работы.

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Фото:Fabian Sommer / DPA / ТАСС

«Злоумышленники эксплуатируют уязвимости на периметре и веб-ресурсах компаний, а также незащищенные сервисы, которые организации по халатности или недосмотру публиковали вовне», — пояснил директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар» Алексей Павлов.

Кроме того, эксперты отмечают, что растет сумма выкупа. Так, в 2021 году она не превышала 30 млн руб., а в этом году за разблокировку ресурса требуют уже до 100 млн руб, передает «Коммерсантъ».

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В начале июля россияне массово подверглись атаке с автоматическим перенаправлением с легальных сайтов интернет-магазинов на порталы мошенников, рассказала «Известиям» эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дарья Иванова.

По ее словам, вредоносным скриптом заражено более 5 тыс. сайтов, с этим сценарием столкнулись минимум 35 тыс. человек. Иванова отметила, что обманы на онлайн-распродажах стали актуальны, когда уходящие из России ритейлеры начали реализовывать товары через интернет-площадки. Вместе с тем онлайн-магазины не зафиксировали всплеска мошеннических сайтов, эксплуатирующих их бренды.

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