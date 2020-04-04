Производители предупредили о рисках нехватки бытовой техники из-за вируса

Производители бытовой техники и электроники просят правительство не останавливать цепочки поставок их продукции на время эпидемии коронавируса. В противном случае на складах ретейлеров товара хватит на три-четыре недели

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Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила правительство разрешить ее членам работать во время эпидемии коронавируса (COVID-19), чтобы дистанционно обеспечивать людей бытовой техникой, телевизорами и осветительным оборудованием, следует из писем президента организации Александра Онищука премьер-министру Михаилу Мишустину, министру промышленности Денису Мантурову, мэру Москвы Сергею Собянину, губернаторам Московской области и Санкт-Петербурга Андрею Воробьеву и Александру Беглову. Копии писем есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил представитель РАТЭК Антон Гуськов.

В ассоциацию входят производители техники (Apple, Samsung, Canon, LG и пр.), разработчики софта (IBM, Intel и др.), дистрибьютор техники «Марвел Дистрибуция» и ретейлеры («Эльдорадо», DNS и др.).

В письмах Онищук отметил, что бытовая техника и электроника имеют первостепенное значение для жизни граждан. Холодильники и морозильные камеры используются для безопасного хранения продуктов и медикаментов, недопущения их порчи, телевизоры — для получения информации о ситуации в стране и т.д. «Светотехническая отрасль обслуживает медицинские и другие объекты, поддерживающие бесперебойную работу социальных городских служб, где часто требуется ремонт и замена вышедшего из строя оборудования», — говорится в письме на имя Мишустина. Он просит предусмотреть возможность функционирования участникам всей товаропроводящей цепочки — от производителей и поставщиков до компаний по сервисному обслуживанию, ремонту товаров и т.д.