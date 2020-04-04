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Производители предупредили о рисках нехватки бытовой техники из-за вируса

Производители бытовой техники и электроники просят правительство не останавливать цепочки поставок их продукции на время эпидемии коронавируса. В противном случае на складах ретейлеров товара хватит на три-четыре недели
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила правительство разрешить ее членам работать во время эпидемии коронавируса (COVID-19), чтобы дистанционно обеспечивать людей бытовой техникой, телевизорами и осветительным оборудованием, следует из писем президента организации Александра Онищука премьер-министру Михаилу Мишустину, министру промышленности Денису Мантурову, мэру Москвы Сергею Собянину, губернаторам Московской области и Санкт-Петербурга Андрею Воробьеву и Александру Беглову. Копии писем есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил представитель РАТЭК Антон Гуськов.

В ассоциацию входят производители техники (Apple, Samsung, Canon, LG и пр.), разработчики софта (IBM, Intel и др.), дистрибьютор техники «Марвел Дистрибуция» и ретейлеры («Эльдорадо», DNS и др.).

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В письмах Онищук отметил, что бытовая техника и электроника имеют первостепенное значение для жизни граждан. Холодильники и морозильные камеры используются для безопасного хранения продуктов и медикаментов, недопущения их порчи, телевизоры — для получения информации о ситуации в стране и т.д. «Светотехническая отрасль обслуживает медицинские и другие объекты, поддерживающие бесперебойную работу социальных городских служб, где часто требуется ремонт и замена вышедшего из строя оборудования», — говорится в письме на имя Мишустина. Он просит предусмотреть возможность функционирования участникам всей товаропроводящей цепочки — от производителей и поставщиков до компаний по сервисному обслуживанию, ремонту товаров и т.д.

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Как пояснил Гуськов, сегодня в России остановлены уже многие заводы — производители электроники и бытовой техники. «Чтобы продавать технику, нужно, чтобы ее кто-то сначала произвел, а товар был доступен для ретейлеров. Поскольку меры по борьбе с коронавирусом продлены на столь долгий срок, мы считаем, что техника, электроника, ИТ-продукция и светотехника должны быть включены в список товаров первой необходимости», — пояснил он. По словам Гуськова, в России производится 90% продаваемых здесь стиральных машин и холодильников, 85–90% жидкокристаллических телевизоров, значительная часть компьютеров. Запасы на складах пока есть, но оценить их совокупный объем Гуськов не смог.

Будет ли дефицит

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АКИТ) Николай Комлев напомнил, что ранее Минтруд внес ИТ-компании и операторов связи в список непрерывно действующих организаций, но до конца непонятно, кто именно относится к этому перечню, например, входят ли в этот список дистрибьюторы электроники.

Директор по развитию бизнеса Haier в России Людмила Романова сообщила РБК, что все производство бытовой техники этой компании на территории страны (холодильники, стиральные машины и телевизоры) было остановлено. «После указа президента [от 2 апреля], в котором даны определенные полномочия регионам самостоятельно принимать решения о возобновлении деятельности производственных предприятий, возможно, и наши заводы будут работать», — рассчитывает она.

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Руководитель департамента корпоративных коммуникаций компании «БСХ Бытовые Приборы» (производит холодильники и стиральные машины в Санкт-Петербурге) Антон Рассадин сообщил, что они остановили производство 30 марта. После выхода указа президента, продлившего режим нерабочих дней до 30 апреля, пока не появилось никаких нормативных документов, позволяющих заводам вновь запуститься, отметил он.

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Пока ретейлеры работают в дистанционном режиме: заказать бытовую технику можно через онлайн-магазины с доставкой на дом. Представители «Связного» и «М.Видео» рассказали, что на складах компаний достаточно запасов техники, которые позволяют обеспечить текущий спрос.

В настоящее время поставки техники и электроники идут в прежнем режиме, рассказали представители «Марвел Дистрибуции» и «М.Видео». Источник РБК в одном из ретейлеров добавил, что, если поставки остановят, запасов товаров у ретейлеров хватит на три-четыре недели работы.

РБК направил запросы в пресс-службу правительства России, Минпромторг, мэрию Москвы и администрацию губернатора Санкт-Петербурга.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: бытовая техника, ПО, производители, коронавирус, ИТ, пандемия
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