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«Сибур» переведет офисный персонал на четырехдневку из-за коронавируса

Нефтехимическая компания решила перевести весь офисный персонал на четырехдневную рабочую неделю из-за эпидемии COVID-19. Эта мера может коснуться около трети сотрудников, но компания обещала продолжить бесперебойную работу
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Крупнейшая нефтехимическая компания в Восточной Европе «Сибур» приняла решение реализовать комплекс мероприятий, включая временный переход на четырехдневную рабочую неделю всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий для сохранения финансовой устойчивости. Об этом РБК сообщил представитель «Сибура». Четырехдневная рабочая неделя подразумевает сокращение заработной платы сотрудников на 20%.

В «Сибуре», крупнейшими акционерами которого являются бизнесмены Леонид Михельсон (занимает второе место в списке богатейших россиян по версии журнала Forbes с оценкой состояния в $19,7 млрд) и Геннадий Тимченко (№6, $16,9 млрд), работают более 23 тыс. человек.

На четырехдневную рабочую неделю перейдет около трети персонала, сказал РБК источник, близкий к компании. То есть речь о 6–8 тыс. человек. По словам собеседника РБК, все офисные служащие, включая руководителей, будут переведены на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие дни, эта мера будет действовать около трех месяцев.

Сокращение рабочей недели не коснется работников, которые связаны напрямую с ведением технологических процессов и обеспечением работоспособности оборудования и составляют большую часть персонала, подчеркнул представитель компании. «Сибур» продолжит бесперебойную работу, сохранит дисциплину исполнения операционных задач и качество сервиса для клиентов», — обещал он.

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Эпидемиологическая обстановка, связанная с пандемией коронавируса, и, как следствие, сложная экономическая ситуация в мире существенным образом влияют на нефтехимическую отрасль и на компанию, отмечает представитель «Сибура». «Еще до ситуации с коронавирусом глобальная нефтехимия вошла в понижающую фазу цикла. Компания продолжает производство практически всей линейки продуктов, но видит снижение спроса и цен на продукцию», — отметил он.

В качестве примеров падения спроса на нефтехимическую продукцию представитель «Сибура» приводит масштабные остановки заводов автопроизводителей и производителей шин в Европе, а также прерывание налаженных логистических цепочек. «В этой ситуации компания работает с серьезными вызовами, требующими оперативных и действенных решений, которые позволят сохранить рабочие места и гарантировать стабильную работу предприятий после завершения эпидемиологической угрозы и постепенной стабилизации экономики», — заключил он.

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1 апреля стало известно, что Олег Белозеров, гендиректор РЖД, крупнейшего работодателя в России, предложил массово ввести в компании неполный рабочий день, в том числе для членов правления. Необходимость такой меры он объяснил трудностями, с которыми столкнулась железнодорожная отрасль на фоне экономического спада в первом квартале 2020 года.

«В этой связи крайне важно обеспечить как социальную стабильность в трудовых коллективах, так и сохранить высокий кадровый потенциал работников компании», — указал Белозеров. Возможность изменения графика работы он предложил рассматривать как альтернативу сокращению штата.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru



 

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Алина Фадеева
Теги: коронавирус, «Сибур»
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