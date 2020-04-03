«Сибур» переведет офисный персонал на четырехдневку из-за коронавируса

Нефтехимическая компания решила перевести весь офисный персонал на четырехдневную рабочую неделю из-за эпидемии COVID-19. Эта мера может коснуться около трети сотрудников, но компания обещала продолжить бесперебойную работу

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Крупнейшая нефтехимическая компания в Восточной Европе «Сибур» приняла решение реализовать комплекс мероприятий, включая временный переход на четырехдневную рабочую неделю всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий для сохранения финансовой устойчивости. Об этом РБК сообщил представитель «Сибура». Четырехдневная рабочая неделя подразумевает сокращение заработной платы сотрудников на 20%.

В «Сибуре», крупнейшими акционерами которого являются бизнесмены Леонид Михельсон (занимает второе место в списке богатейших россиян по версии журнала Forbes с оценкой состояния в $19,7 млрд) и Геннадий Тимченко (№6, $16,9 млрд), работают более 23 тыс. человек.

На четырехдневную рабочую неделю перейдет около трети персонала, сказал РБК источник, близкий к компании. То есть речь о 6–8 тыс. человек. По словам собеседника РБК, все офисные служащие, включая руководителей, будут переведены на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие дни, эта мера будет действовать около трех месяцев.

Сокращение рабочей недели не коснется работников, которые связаны напрямую с ведением технологических процессов и обеспечением работоспособности оборудования и составляют большую часть персонала, подчеркнул представитель компании. «Сибур» продолжит бесперебойную работу, сохранит дисциплину исполнения операционных задач и качество сервиса для клиентов», — обещал он.