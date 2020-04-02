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Крупнейший ретейлер отказался от моратория на штрафы для поставщиков

X5 Retail Group с 6 апреля вновь будет брать с поставщиков штрафы, которые участники рынка договорились пока отменить из-за ситуации с коронавирусом. Поставщики считают это грубым нарушением, поскольку и так работают сверхурочно
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Крупнейший ретейлер России X5 Retail Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», уведомил поставщиков об отмене с 6 апреля моратория на штрафы. Об этом говорится в письме, которое компания разослала поставщикам, — с его текстом ознакомился РБК, подлинность письма подтвердили два источника на продовольственном рынке. Об отмене моратория на штрафы, по информации одного из источников, предупредил поставщиков и другой крупнейший ретейлер — «Магнит».

О том, что крупнейшие торговые сети на фоне ситуации с коронавирусом временно не будут штрафовать поставщиков за недопоставку товаров, сообщила 20 марта Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Такое решение ретейлеры объяснили тем, что из-за возросшего спроса на отдельные виды товаров у производителей и поставщиков возникают объективные сложности с выполнением заказов. Ажиотажный спрос на товары повседневного спроса, в частности крупы и консервы, торговые сети зафиксировали на неделе с 9 по 15 марта: тогда в магазинах начали пустеть полки с гречкой и макаронами.

Ретейлеры договорились временно не штрафовать за недопоставку товаров
Общество

Мораторий на штрафы для поставщиков X5 Retail Group, введенный 19 марта, продлится до 5 апреля 2020 года, говорится в письме. С 6 апреля мораторий отменяется и возвращаются прежние штрафы. Исключение будет сделано для поставщиков социально значимой продукции (тушеной говядины, макарон, чая, картофеля, подсолнечного масла, пастеризованного молока, белого хлеба и зерновых хлопьев) — о возврате к штрафам для них X5 Retail Group обещает сообщить дополнительно. Поставщикам алкоголя штраф за недопоставку и ненадлежащее качество по решению торговой сети могут начислить уже за продукцию, поставляемую с 23 марта по 5 апреля, указано в письме.

Поставщики расценивают отмену моратория как «грубое нарушение федеральным ретейлом достигнутых и широко объявленных Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) договоренностей с поставщиками», сообщил РБК исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. В текущей кризисной ситуации производители, несмотря на динамику курса валют и ее влияние на себестоимость продуктов, «не повышают цены, работают сверхурочно, испытывают колоссальные сложности с перестройкой логистики, сбои в поставке сырья и упаковки», удовлетворяют возросший спрос и обеспечивают пиковые заказы, указывает Востриков. Такой шаг, как отмена моратория, по его словам, «ломает доверие между участниками цепи поставок и может привести к череде банкротств на продовольственном рынке, что, безусловно, отразится на потребителе». «Особенно странно, что подобные инициативы исходят исключительно от федеральных сетей, тогда как локальные операторы розничной торговли продолжают обеспечивать действие моратория», — отметил исполнительный директор «Руспродсоюза».

В X5 Retail Group уточнили, что мораторий на штрафы за недопоставку был введен в момент пикового спроса и резкого роста числа заказов, когда поставщики работали с перегрузками и не могли давать 100% гарантий поставок. Сейчас, по словам представителя X5 Retail Group, по большинству категорий товаров ситуация нормализовалась, но для поставщиков социально значимой продукции мораторий решили пока сохранить, чтобы поддерживать бесперебойность поставок и достаточный товарный запас. О том, что пик потребительского спроса на продукты уже пройден и предпосылок для повышения спроса на продукты уже нет, заявила в среду, 1 апреля вице-премьер Виктория Абрамченко.

Представитель «Магнита» уверяет, что торговая сеть не рассылала поставщикам письма об отмене моратория. Он подчеркнул, что торговая сеть достаточно гибко подходит к штрафным санкциям и не применяет их «при наличии объективных причин недопоставок или срыва сроков» — этих принципов компания будет придерживаться особенно в текущей эпидемиологической обстановке. В то же время представитель «Магнита» предупредил, что сеть «будет тщательно отслеживать факты необоснованного использования ситуации с коронавирусом для задержек поставок или недопоставок», потому что это создает дополнительные риски для покупателей. В российском офисе «Ашана» на вопрос, будут ли там также отменять мораторий на штрафы, на момент публикации не ответили.

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Представитель АКОРТ уточнил РБК, что мораторий был введен «на временной основе на период ажиотажного спроса без определенного срока». В ассоциации подчеркнули, что поставщиков призывали отнестись к этому предложению ответственно и задействовать все ресурсы, чтобы обеспечить своевременные поставки качественных товаров и выполнить обязательства перед потребителями.

Авторы: Анна Левинская, Елена Сухорукова
Теги: ретейл, штраф, поставщики
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