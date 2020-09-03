Иностранцы в 2020 году не получат господдержку за съемки кино в России
Программа ребейтов — компенсации части затрат иностранцам, снимающим на территории России кино- и телефильмы, — не заработала в этом году, рассказал РБК источник на кинорынке. «Это произошло из-за того, что экспертный совет не согласовал первый ребейт пилотному проекту из-за его сюжета. Вскоре началась пандемия, система ребейта остановилась, а выделенные на эти цели 70 млн руб. были распределены внутри нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в бюджет которого закладывалась эта субсидия», — рассказал собеседник РБК. По его словам, на первый ребейт претендовала китайская компания FunAge, которая планировала снять адаптацию отечественного фильма «Супербобровы: народные мстители», по сюжету которого семья с суперспособностями заставляет коррумпированного чиновника вернуть награбленное в бюджет.
Представитель Минкультуры подтвердил, что в 2020 году программа ребейтов приостановлена, но это произошло «из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса».
Что помешало программе и нужны ли ребейты российской киноиндустрии, разбирался РБК.
Кто и как выдает ребейт
Субсидия из федерального бюджета, так называемый ребейт, предназначена иностранным компаниям, снимающим кино на территории России. Базовый размер субсидии составляет 30% от документально подтвержденных затрат компании, повышенный ребейт — 40% — выделяется тем, кто планирует потратить в России не менее 75 млн руб.
Выдавать ребейты иностранцам еще в 2019 году обещал Владимир Мединский, занимавший тогда пост министра культуры (покинул его в январе 2020-го). Правительство постановило выделить иностранным кинематографистам на программу ребейтов 70 млн руб. еще в рошлом ноябре, но субсидию перенесли на следующий год. До смены правительства премьер-министр Дмитрий Медведев успел подписать постановление о выдаче ребейтов — расходы по ним включили в бюджет нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Агентом по предоставлению субсидий назначили АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Всех претендентов оценивает экспертный совет по балльной системе: субсидию могут получить набравшие не менее 20 баллов из 50 возможных. Совет, в который входят представители Минэкономразвития, РЭЦ, Минкультуры, был создан, чтобы «не финансировать те фильмы, где русские — исчадия ада», объяснял Мединский.