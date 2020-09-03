Иностранцы в 2020 году не получат господдержку за съемки кино в России

Решившие снимать кино в России иностранные продюсеры в этом году не получат компенсацию. Первого претендента не одобрила экспертная комиссия, а новые не появляются из-за закрытых в связи с пандемией границ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Программа ребейтов — компенсации части затрат иностранцам, снимающим на территории России кино- и телефильмы, — не заработала в этом году, рассказал РБК источник на кинорынке. «Это произошло из-за того, что экспертный совет не согласовал первый ребейт пилотному проекту из-за его сюжета. Вскоре началась пандемия, система ребейта остановилась, а выделенные на эти цели 70 млн руб. были распределены внутри нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в бюджет которого закладывалась эта субсидия», — рассказал собеседник РБК. По его словам, на первый ребейт претендовала китайская компания FunAge, которая планировала снять адаптацию отечественного фильма «Супербобровы: народные мстители», по сюжету которого семья с суперспособностями заставляет коррумпированного чиновника вернуть награбленное в бюджет.

Представитель Минкультуры подтвердил, что в 2020 году программа ребейтов приостановлена, но это произошло «из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса».

Что помешало программе и нужны ли ребейты российской киноиндустрии, разбирался РБК.