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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что кинотеатры после снятия ограничений начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, а тяжелые драмы отложат на несколько месяцев
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, Минкультуры обсуждает репертуар с прокатчиками, так как зрители сейчас «не готовы к тяжелым драмам».

«Но я знаю, что есть продюсеры, которые самостоятельно принимают решение и говорят, что они [драмы] выйдут следующей весной, а сейчас они сделают акцент на светлых и простых фильмах», — пояснила Любимова (цитата по «РИА Новости»).

Этот шаг связан с тем, что первой в кинотеатры придет молодежь, которой хочется в первую очередь «простого общения» и свиданий в кино.

«Поэтому, я думаю, что с драмами мы будем знакомиться уже ближе к зиме 2021 года», — пояснила Любимова.

Рекомендацию приостановить работу кинотеатров в связи с эпидемией Минкультуры отменило 13 июля. Однако начать работу кинотеатры могут только после того, как свой запрет снимут власти соответствующего региона. Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил кинотеатрам возобновить работу с 1 августа, аналогичное решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Власти подготовили правила для работы кинотеатров в условиях пандемии
Общество
Фото: Павел Головкин / Reuters

В соответствии с рекомендациями Минкультуры и Роспотребнадзора после открытия кинотеатры должны продолжать соблюдать правила, призванные защитить зрителей от заражения. В частности, билеты на сеансы должны продаваться в таком количестве, чтобы было возможно обеспечить рассадку на расстоянии не менее метра друг от друга. Сидеть рядом разрешено членам одной семьи и живущим вместе.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ольга Любимова, кино, кинотеатры
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