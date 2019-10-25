Мединский предложил иностранным продюсерам способ возместить свои расходы

Иностранные кинокомпании, которые работают с российскими партнерами, скоро получат способ возмещать от 30 до 40% своих расходов. Это будет закреплено в постановлении правительства. «Welcome to Russia!» — сказал Мединский

Владимир Мединский (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Министр культуры Владимир Мединский предложил иностранным участникам форума медиакомпаний Key Buyers Event в Москве распространять в мире российское кино, чтобы получать хороший заработок, сообщает агентство «РИА Новости». По его словам, в ряде случаев иностранные продюсеры смогут возмещать от 30 до 40% расходов при совместной работе с российскими компаниями.

Соответствующие предложения будут заложены в постановление о введении в России системы рибейтов, которое в ближайшие дни должен подписать глава правительства Дмитрий Медведев.

Министр рассказал участникам форума, что его ведомство занимается в том числе выдачей грантов. «Если вы и ваши партнеры придут к нам с копродукцией, шансов получить эту поддержку у вас будет намного больше», — добавил он.

«Мы бы хотели, чтобы с вашей помощью наша продукция расходилась по всему миру, доставляла удовольствие гражданам многих стран», — заявил Мединский, обращаясь к закупщикам фильмов и представителям зарубежных дистрибуторов, телеканалов и медиа-холдингов.

«Поэтому welcome to Russia!» — добавил он.