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Медведев подписал постановление о субсидиях иностранным кинематографистам
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление правительства о компенсации за счет федерального бюджета части затрат иностранных компаний на съемки в России кино- и телефильмов, текст постановления опубликован на сайте правительства.

Проект соответствующего постановления в июне этого года подготовило Минэкономразвития по поручению Медведева. Министр культуры Владимир Мединский на кинофоруме 25 октября заявил о том, что проект документа будет передан на подпись премьер-министру 26 октября.

В постановлении речь идет о системе так называемых рибейтов для иностранных кинокомпаний — возврате от 25 до 30% средств, потраченных на съемки картин в России. Эти выплаты будет производить Российский экспортный центр. При этом субсидию будут перечислять только российским производственным студиям, с которыми иностранные компании должны будут заключить договор о партнерстве. Такие правила обусловлены нормами Бюджетного кодекса, согласно которому выплаты нерезидентам запрещены, объяснял ранее представитель Минэкономразвития.

Государство будет возмещать расходы на транспорт и проживание в гостинице на территории России, создание декораций и костюмов, охрану общественного порядка на съемочной площадке, услуги по предоставлению прогнозов погоды и т.д., следовало из проекта постановления.

Претенденты на субсидию должны будут пройти тест и набрать минимум 17 баллов из 41-го возможного. Учитываются, к примеру, количество съемочных дней на территории страны и участие граждан России в работе над проектом. Дополнительные баллы также получит проект, сюжет которого основан на отечественном литературном произведении или который «продвигает позитивный образ России».

Обязательным условием для получения рибейта является размер бюджета компании на съемки в России — он должен быть не менее 15 млн руб. для полнометражного фильма, 5 млн руб. — для анимационного, 3,75 млн руб. — для документального (минимальный хронометраж картины должен быть равен 52 минутам).

Теги: Дмиирий Медведев, постановление правительства РФ, кино
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