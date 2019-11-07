Медведев подписал постановление о субсидиях иностранным кинематографистам

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление правительства о компенсации за счет федерального бюджета части затрат иностранных компаний на съемки в России кино- и телефильмов, текст постановления опубликован на сайте правительства.

Проект соответствующего постановления в июне этого года подготовило Минэкономразвития по поручению Медведева. Министр культуры Владимир Мединский на кинофоруме 25 октября заявил о том, что проект документа будет передан на подпись премьер-министру 26 октября.

В постановлении речь идет о системе так называемых рибейтов для иностранных кинокомпаний — возврате от 25 до 30% средств, потраченных на съемки картин в России. Эти выплаты будет производить Российский экспортный центр. При этом субсидию будут перечислять только российским производственным студиям, с которыми иностранные компании должны будут заключить договор о партнерстве. Такие правила обусловлены нормами Бюджетного кодекса, согласно которому выплаты нерезидентам запрещены, объяснял ранее представитель Минэкономразвития.

Государство будет возмещать расходы на транспорт и проживание в гостинице на территории России, создание декораций и костюмов, охрану общественного порядка на съемочной площадке, услуги по предоставлению прогнозов погоды и т.д., следовало из проекта постановления.

Претенденты на субсидию должны будут пройти тест и набрать минимум 17 баллов из 41-го возможного. Учитываются, к примеру, количество съемочных дней на территории страны и участие граждан России в работе над проектом. Дополнительные баллы также получит проект, сюжет которого основан на отечественном литературном произведении или который «продвигает позитивный образ России».