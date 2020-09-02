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Предпродажи билетов на премьеру «Довода» превысили все киносборы за июнь

Предварительные продажи билетов на боевик «Довод» принесли кинотеатрам ₽7,6 млн — больше, чем было у закрытой из-за пандемии индустрии в июне. Общие сборы от фильма превысят весь заработок кинопроката за лето, ожидают эксперты
Кадр из фильма «Довод»
Кадр из фильма «Довод» (Фото: Syncopy)

Предварительные продажи билетов на фантастический боевик британского и американского режиссера Кристофера Нолана «Довод», который выйдет в российский прокат 3 сентября 2020 года, достигли 7,6 млн руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) сведений о показах фильмов в кинозалах. Это на 29% больше, чем общие кассовые сборы всех российских кинотеатров в июне этого года, подавляющая часть которых была закрыта из-за пандемии, следует из данных Фонда кино, который управляет ЕАИС.

«Довод» в первый уик-энд соберет минимум 100 млн руб., по итогам проката — более 500 млн руб., прогнозирует независимый аналитик Сергей Лавров. Он подчеркивает, что это очень высокие сборы для нынешнего времени, когда еще не все регионы России открыли кинотеатры, закрытые из-за пандемии, и есть ограничения по заполнению залов из-за коронавируса.

Гендиректор «Каро Премьер», российского дистрибьютора «Довода», Алексей Рязанцев прогнозов по кассовым сборам картины не предоставил. Если бы «Довод» выходил «в комфортное время во всех работающих залах страны», его сборы были бы сопоставимы с картинами Нолана «Начало» (2010 год) и «Интерстеллар» (2014 год) — их кассовые сборы в России и странах СНГ (за исключением Украины) составили, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», 660,5 млн руб. и 1,2 млрд руб. соответственно.

Осенняя надежда кинопроката

Мировая премьера «Довода» состоялась 22 августа. Сейчас кассовые сборы картины, чей бюджет, по данным «Кинопоиска», составляет $205 млн, уже достигли $53,6 млн. В США, как и в России, первый показ состоится только 3 сентября.

По сюжету фильма главный герой — агент ЦРУ — после теракта в киевском оперном театре вместе с британской разведкой противостоит русскому олигарху, который зарабатывает на торговле оружием.

Среди других работ режиссера Кристофера Нолана — «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк», а также фильм по комиксам о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

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Фото: Felix Hörhager / dpa / ТАСС

Данные ЕАИС подтверждают успех «Довода» еще до его премьеры в России. Самый кассовый фильм августа 2020 года — «Гренландия» — в первый день проката, 20 августа, собрал 5,4 млн руб., в первый уик-энд — 30,8 млн руб., всего на данный момент — почти 86 млн руб.

За все лето кинотеатры заработали 529 млн руб., из них более 492 млн руб. в августе, когда кинотеатрам разрешили открыться в Москве. Низкие кассовые сборы в июне — 5,9 млн руб. — объясняются небольшим числом открытых на тот момент кинотеатров, уточнил представитель Фонда кино:

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  • в первый летний месяц работали только 28 кинотеатров по всей России, на сеансы продано 2,5 тыс. билетов;
  • в июле их число выросло до 189, продажи билетов поднялись до 21,3 тыс.
  • к концу августа кинопоказ вели уже 1002 кинотеатра (1052 с учетом автокинотеатров, киноустановок, летних кинотеатров), а число реализованных билетов выросло до 1,9 млн.

В общей сложности летом 2020 года фильмы в кинотеатрах посмотрели 2 млн зрителей.

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Высокий зрительский интерес к «Доводу» Лавров объясняет успешной рекламной кампанией фильма: «Дистрибьютор был уверен в успехе картины, он не перенес премьеру на 2021 год, хотя мог это сделать, не отдал ее сразу онлайн-кинотеатрам». Именно частый перенос даты премьеры и одновременный выпуск картины в онлайн-кинотеатре повлияет на низкие сборы ремейка «Мулан», предполагает Лавров. По его прогнозу, они составят не более 200 млн руб. Картина выйдет в российский прокат 10 сентября, на момент публикации предпродажи «Мулана» составили только 131 тыс. руб.

Кассу «Доводу» также обеспечат повторные просмотры, поскольку картины Нолана, такие как «Начало» и «Интерстеллар», сложные для понимания при первом просмотре, считает Лавров.

Высокие сборы по предварительным продажам билетов «Доводу» обеспечили киноманы: они понимают, что фильмы Кристофера Нолана надо смотреть на большом экране, говорит председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его мнению, низкие предпродажи билетов на «Мулан» связаны с тем, что целевая аудитория — дети и их родители — сейчас идут в школу: неделя перед началом учебного года и неделя после, как правило, не приносит больших кассовых сборов, поскольку семьи заняты школой.

Как сейчас работают кинотеатры

После длительного периода закрытия из-за пандемии (с 17 марта) до сих пор открылись не все кинотеатры — на конец августа кинопоказ не был возобновлен в 24 регионах из 85. Среди них Краснодарский край, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край. Еще в восьми регионах, включая Санкт-Петербург, пока работают только автокинотеатры или залы под открытым небом, уточняет Фонд кино.

Для кинотеатров, возобновивших работу, действуют правила Роспотребнадзора, которые ограничивают поток зрителей. Например, зрители должны сидеть в 1,5 м друг от друга из-за чего сокращается допустимая заполняемость зала. Для дезинфекции зала интервал между сеансами должен быть не менее 30 минут.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: кино, кинотеатры, коронавирус, пандемия
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