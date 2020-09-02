Предпродажи билетов на премьеру «Довода» превысили все киносборы за июнь
Предварительные продажи билетов на фантастический боевик британского и американского режиссера Кристофера Нолана «Довод», который выйдет в российский прокат 3 сентября 2020 года, достигли 7,6 млн руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) сведений о показах фильмов в кинозалах. Это на 29% больше, чем общие кассовые сборы всех российских кинотеатров в июне этого года, подавляющая часть которых была закрыта из-за пандемии, следует из данных Фонда кино, который управляет ЕАИС.
«Довод» в первый уик-энд соберет минимум 100 млн руб., по итогам проката — более 500 млн руб., прогнозирует независимый аналитик Сергей Лавров. Он подчеркивает, что это очень высокие сборы для нынешнего времени, когда еще не все регионы России открыли кинотеатры, закрытые из-за пандемии, и есть ограничения по заполнению залов из-за коронавируса.
Гендиректор «Каро Премьер», российского дистрибьютора «Довода», Алексей Рязанцев прогнозов по кассовым сборам картины не предоставил. Если бы «Довод» выходил «в комфортное время во всех работающих залах страны», его сборы были бы сопоставимы с картинами Нолана «Начало» (2010 год) и «Интерстеллар» (2014 год) — их кассовые сборы в России и странах СНГ (за исключением Украины) составили, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», 660,5 млн руб. и 1,2 млрд руб. соответственно.
Осенняя надежда кинопроката
Мировая премьера «Довода» состоялась 22 августа. Сейчас кассовые сборы картины, чей бюджет, по данным «Кинопоиска», составляет $205 млн, уже достигли $53,6 млн. В США, как и в России, первый показ состоится только 3 сентября.
По сюжету фильма главный герой — агент ЦРУ — после теракта в киевском оперном театре вместе с британской разведкой противостоит русскому олигарху, который зарабатывает на торговле оружием.
Среди других работ режиссера Кристофера Нолана — «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк», а также фильм по комиксам о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды».