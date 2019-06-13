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Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Иностранные продюсеры, решившие снимать кино в России, смогут, по замыслу Минэкономразвития, вернуть 25% понесенных затрат на производство. А если фильм будет продвигать позитивный образ России — даже 30%
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Минэкономразвития подготовило правила предоставления субсидий из федерального бюджета при съемке иностранцами кино- и телефильмов на территории России. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале нормативных и правовых актов.

Функции агента по выплатам субсидий, так называемых рибейтов, будет выполнять Российский экспортный центр, следует из документа. О запуске программы может быть объявлено уже в сентябре, уточнила старший эксперт по креативным индустриям Российского экспортного центра Евгения Данильченко.

Кто сможет претендовать на возмещение затрат, каков будет размер рибейта, как это соотносится с мировой практикой и каковы успехи подобной программы на региональном уровне — в обзоре РБК.

Кто получит субсидии из федерального бюджета

Хотя государство будет компенсировать расходы иностранных киностудий, получить рибейт смогут не они, а их местные партнеры — производственные студии. Они должны отвечать определенным критериям: специализироваться на кино- и телепроизводстве, работать на рынке не менее одного года, не быть аффилированными с иностранными компаниями и т.п.

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Выбор российского партнера при выплате рибейта обусловлен нормами Бюджетного кодекса, согласно которым выплаты субсидий нерезидентам запрещены, уточнил представитель Минэкономразвития.

Государство готово частично возместить транспортные и гостиничные расходы, вознаграждение местного персонала, создание декораций, пошив костюмов, охрану общественного порядка на съемочной площадке и другие услуги, в том числе, к примеру, предоставление прогнозов погоды.

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).

Каков будет размер рибейта

Претенденты на субсидии должны будут пройти квалификационный тест и набрать минимум 17 баллов из 41 возможного, следует из проекта правил. Учитываются культурный и экономические аспекты проекта и требования к творческой группе.

Например, если сюжет фильма или сериала основан на российском литературном произведении, проект получает 2 балла, если съемки в России займут семь дней — 3 балла, 14 дней — 4 балла, 21 день и больше — 5 баллов, если режиссером или ведущим актером или актрисой на проекте будет гражданин России — 1 балл. В случае если среди ключевых участников творческой группы выступает уже лауреат «престижной международной премии», то проект получает дополнительные 2 балла.

Квалификационный тест будет проводить экспертный совет, в его состав войдут представители Минэкономразвития, Минкультуры, Российского экспортного центра (РЭЦ), а также кинобизнеса, в том числе продакшены, которые уже работают с иностранцами, обещает Данильченко.

Базовый размер рибейта определен в 25% от фактически понесенных ‎и документально подтвержденных затрат. В РЭЦ считают такую ставку конкурентной. К примеру, 20% возвращают иностранным кинопродюсерам в Северной Македонии, в Сербии и Хорватии сейчас это 25%, в Эстонии — 30%.

За что предусмотрен повышенный рибейт

Чиновники предусмотрели и повышенный размер субсидий, следует из проекта правил. Для этого претенденту надо получить на квалификационном тесте 4 балла за «продвижение позитивного образа России».

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«В сюжете представлены локации, архитектурные объекты, объекты культурного наследия или элементы национальной культуры, связанные с Россией (либо в случае анимационного производства и виртуальной реальности их цифровые аналоги), национальные атрибуты, напрямую способствующие продвижению позитивного образа России», — указано в документе.

Это распространенная практика, когда при оценке проекта учитывается такой критерий, как продвижение положительного образа страны или территории, утверждает предправления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. Он объясняет: у рибейта задачи не только экономические — привлечь инвестиции, но и имиджевые — повысить узнаваемость территории и, как следствие, привлечь туристов.

Фото: РИА Новости

Культурный тест — необходимое условие при получении рибейта, в частности в Чехии и Венгрии. У чешской кинокомиссии это восемь критериев, за каждый из которых претенденту начисляется по 2 балла: сюжет основан на событии, ставшем частью европейской культуры, фильм затрагивает важные европейские ценности и т.д. Соискателю необходимо набрать минимум 4 бала.

Насколько важны в кинопроизводстве рибейты

Крупные мировые кинокомпании сейчас рассматривают возможность проведения съемок в той или иной стране, в том числе исходя из того, есть ли в ней рибейты, констатирует гендиректор российского офиса Sony Pictures Productions & Releasing Антон Сиренко. «И даже между странами, где система компенсаций затрат на съемки работает, существует конкуренция. России на этой карте пока нет», — добавляет Сиренко.

В 2016 году на территории ЕС с использованием различных финансовых поощрений — денежных рибейтов и налоговых льгот — было снято более половины из всех 446 кинофильмов, свидетельствуют последние доступные материалы Европейской аудиовизуальной обсерватории. При €1,4 млрд общих производственных затрат на эти картины размер финансовых преференций оценивался в €140 млн. С применением денежных рибейтов было снято 162 фильма, налоговые льготы были предоставлены при съемках 175 картин, размер субсидий равнялся соответственно €75,8 млн и €68,1 млн.

Российским продюсерам постоянно поступают предложения о копродукции, но все упирается в отсутствие механизма компенсации затрат для зарубежных съемочных групп, сетовал в марте этого года на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии режиссер и основатель «Арт Пикчерс Студии» Федор Бондарчук.

После этого премьер Дмитрий Медведев дал поручение Минэкономразвития, Минкультуры и Российскому экспортному центру проработать вопрос субсидий из федерального бюджета.

Регионы-пионеры

В России система рибейтов по инициативе Ассоциации продюсеров кино и телевидения и Агентства стратегических инициатив уже действует на региональном уровне. Первый рибейт был выплачен в 2017 году правительством Приморского края, а получила ее кинокомпания «Марс Медиа» за съемки во Владивостоке фильма «На районе». Точный размер компенсации не раскрывался, известно лишь, что правительство Приморского края компенсировало до 15% бюджета на съемки.

Сейчас система рибейтов через местные кинокомиссии действует в десяти регионах, в том числе в Петербурге, Калининградской и Новгородской областях, Краснодарском крае, Адыгее. Ставку и общую сумму субсидий администрация каждого региона устанавливает самостоятельно. К примеру, в Калининградской области, которая поддержала в прошлом году пять кинокомпаний, возмещали продюсерам до 20% общих расходов на съемки в регионе.

Автор: Мария Истомина
Теги: ребейт
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