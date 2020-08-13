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Крупнейшая киносеть заявила об отсутствии обещанной государством помощи

Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

«Несмотря на обещанные от государства помощь и внесение киноиндустрии в список отраслей, пострадавших от пандемии, реальной помощи этот бизнес пока не получил», — сообщил РБК Алексей Васясин, гендиректор Объединенной сети кинотеатров (управляет принадлежащими Александру Мамуту кино под брендами «Синема Парк», «Формула Кино» и «Кино Окко»). Заявить об этом руководство киносети решило после того, как Министерство финансов отвергло предложение советника президента России по культуре Владимира Толстого выделить сетям и независимым кинотеатрам 13,5 млрд руб. на беспроцентные займы сроком на один год.

Минфин выступил против дополнительной поддержки кинокомпаний — по мнению ведомства, поддержка должна быть обеспечена в рамках уже принятых правительством мер для поддержки пострадавших отраслей экономики. Эти меры не были осуществлены, настаивает Васясин. По его словам, ни одна из крупных сетей не получила реальной финансовой поддержки. Кинотеатры, как оценивали эксперты, потеряли около 50 млрд руб. В киносети «Каро» признались, что готовятся к потере 40% годовой прибыли.

Результат двух недель работы открывшихся кинотеатров в Москве и других городах сложно назвать положительным, признает Васясин. По сравнению с прошлым годом падение сборов составило 80–90%. Собеседник РБК связал это с отсутствием крупных релизов, скудным репертуаром, а также с низкой осведомленностью публики о том, что кинотеатры открылись для посещения. Поток зрителей в кино в августе 2020 года снизился в 17–25 раз в сравнении с прошлым годом, сообщал ранее РБК.

В середине марта Объединенная киносеть сообщила прокатным компаниям, что в связи со сложной экономической ситуацией выплата их доли от кассовых сборов будет производиться по остаточному принципу. К тому моменту компания уже накопила долги, в том числе за новогодний кинопрокат, сообщали РБК источники на кинорынке.

В июле дистрибьютор «Централ Партнершип» подал иск против сети «Синема Парк», которая входит в Объединенную киносеть, на сумму более 194 млн руб. из-за долгов по прокату. Деньги, которые Владимир Толстой предлагал выделить кинотеатрам, должны были пойти как раз на оплату долгов за вышедшие еще до пандемии фильмы, а также аренды и коммунальных услуг.

Теги: коронавирус, кризис, господдержка, кинотеатры, кино
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