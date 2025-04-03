Российская «дочка» Apple получила прибыль впервые с 2022 года
Подразделение Apple в России «Эппл Рус» по итогам 2024 года показало 1,1 млрд руб. чистой прибыли, следует из финансовой отчетности компании. Выручка юрлица при этом полностью отсутствовала, хотя в 2023 году составляла 3,6 млрд руб.
Доход российской дочки Apple был обеспечен возмещением 1,8 млрд руб. импортного НДС, уплаченного по результатам таможенной проверки за 2020-2021 годы. Еще около 360 млн руб. компания заработала на разнице курсов валют.
В последний раз компания выходила в прибыль по итогам 2021 года. Тогда показатель составил 12 млрд руб. при выручке в 386 млрд руб. В 2022 году у «Эппл Рус» был убыток в 6,5 млрд руб., в 2023-м — 1 млрд руб.
Согласно данным бухгалтерской отчетности, в 2023 году таможенные органы начали проверку в отношении ввезенных в Россию в декабре 2020 года и в 2021 году товаров Apple. Компания заранее сформировала резерв под потенциальную сумму начислений в 2023 году. В 2024 году проверка закончилась, и Apple уплатила все доначисления за счет ранее созданного резерва.
Прибыль у компании возникла в 2024 году в результате того, что она отразила в качестве прочих доходов сумму НДС, принятого к вычету, который был доначислен таможенным органом, поясняет менеджер практики аудита консалтинговой компании Neo Владислав Козинец. При этом из данных отчетности следует, что Apple получила возмещение НДС из бюджета в 2024 году, обращает внимание эксперт.
Сокращение выручки до 0 руб. свидетельствует о заморозке бизнеса, но не означает, что компания будет ликвидирована. «По данным баланса, у компании достаточно ресурсов для продолжения существования в обозримом будущем, признаки потенциального вынужденного банкротства отсутствуют», — считает Козинец.
После начала специальной военной операции на Украине Apple прекратила поставки своей продукции в Россию и ограничила работу сервиса Apple Pay — он полностью перестал работать с российскими картами.
В мае 2022 года Минпромторг включил продукцию корпорации в список иностранных товаров, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.
В декабре 2022 года Apple отказалась от аренды офиса в бизнес-центре «Романов двор», который находится недалеко от Кремля. В марте 2023-го компания прекратила гарантийное обслуживание техники в России, а также закрыла несколько сервисных центров.
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