Apple закрыла россиянам доступ к платформе разработки бизнес-приложений

Apple закрыла российским разработчикам доступ к платформе создания корпоративных приложений. Разработанные на ней приложения перестали работать, и бизнес пока не нашел прямой альтернативы этому инструменту

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О том, что Apple 12 февраля закрыла для российских разработчиков доступ к Apple Developer Enterprise Program (ADEP), РБК рассказали несколько источников на IT-рынке. Эта программа позволяет компаниям разрабатывать приложения для операционной системы iOS и распространять их среди своих сотрудников без публикации в магазине App Store.

Закрытие доступа к сервису подтвердил руководитель iOS-разработки в компании red_mad_robot Александр Тузовский. По его словам, ранее Apple рассылала письма компаниям, использующим Enterprise-сертификаты (сертификат Apple, с помощью которого разработчики могут подписывать приложения и распространять их), в которых предупреждала, что эти сертификаты перестанут работать с середины февраля. С этой даты — 12 февраля — все данные, связанные с программой, были удалены и пользоваться ею больше нельзя, сообщил глава Touch Instinct Дмитрий Костин.

После начала специальной военной операции Apple и многие другие зарубежные компании приостановили свою деятельность или полностью ушли с российского рынке. В частности, Apple ранее, в марте 2022 года, прекратила поддержку российских карт платежных систем Mastercard и Visa, а затем и «Мир» в сервисе Apple Pay, удалила приложения подсанкционных банков и компаний из App Store.

В середине прошлого года США ввели новые санкции против России, по которым американским компаниям запрещено оказывать российским клиентам ряд IT-услуг, в том числе поставлять софт для планирования ресурсов предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), бизнес-аналитики (BI), управления цепочками поставок (SCM), корпоративного хранилища данных (EDW), управления техническим обслуживанием (CMMS), а также проектами и жизненным циклом продукта (PLM). Также запрещено оказывать услуги IT-поддержки или облачные услуги для соответствующего программного обеспечения «любому лицу, находящемуся на территории России». Этот пакет санкций вступил в силу с 12 сентября 2024 года. Ссылаясь на эти запреты, например, с 9 сентября прекратил работу в России принадлежащий Google облачный сервис BigQuery (облачное хранилище, позволяющее быстро обрабатывать запросы к большим наборам данных), Microsoft отключала российских заказчиков от сервисов Microsoft Office 365, платформы управления мобильностью и безопасности Microsoft Enterprise Mobility + Security, а также коммуникационного сервиса Teams и др.

По словам Александра Тузовского, Apple не объяснила, почему именно сейчас ввела новые ограничения для российских пользователей. Дмитрий Костин лишь напомнил, что в своих заявлениях ранее Apple поясняла, что принимает меры в соответствии с требованиями законодательства и международных ограничений.

РБК направил запрос в Apple.

Кто пострадает

В экосистеме Apple существует два типа программ для разработчиков: Apple Developer Program (ADP) и Apple Developer Enterprise Program, объясняет технический директор KODE Николай Николенко. ADP — это стандартный аккаунт, который позволяет публиковать приложения в App Store, его могут получить как физлица, так и компании. ADEP — программа, предназначенная исключительно для юрлиц. По словам Николенко, такие решения активно применяли практически все крупные корпорации и компании-разработчики, чтобы обеспечить сотрудников цифровыми инструментами внутри своей экосистемы. Кроме того, различные разработчики активно использовали Enterprise-аккаунт для ускорения процесса тестирования приложений без необходимости выкладки в публичный магазин, пояснил он.

Это подтверждает Александр Тузовский. По его словам, red_mad_robot использовала Enterprise-сертификаты как для разработки приложений внутри компании, так и для своих клиентов, чтобы ускорить получение обратной связи в процессе разработки. ADEP была достаточно популярна среди компаний, использующих iOS-разработку для создания внутренних приложений — корпоративных чат-ботов, систем учета, логистики, CRM-систем (система управления взаимоотношениями с клиентами) и внутренних инструментов для бизнеса, продолжает Тузовский. Наибольшую популярность решение имело в крупных компаниях, где важно распространить предложение на сотрудников без публикации в App Store в открытом доступе, уточнил он.

Источник РБК в еще одной российской IT-компании дополняет, что те приложения, которые ADEP позволяла запускать бизнесу, учитывали корпоративные правила кибербезопасности, была возможность доступа к внутренним информационным ресурсам организации.

Какие альтернативы есть у ADEP

По словам Николая Николенко, блокировка и удаление аккаунтов разработчика у Apple серьезно повлияли на рынок мобильных приложений. Компании вынуждены пересматривать свои стратегии, искать обходные пути и инвестировать в альтернативные платформы. Многие переключились на PWA (Progressive Web Apps, технология, которая визуально и функционально преобразует сайт в приложение) и адаптацию веб-сервисов под мобильные устройства, но такие решения имеют ряд ограничений и не могут полноценно заменить нативные мобильные приложения, пояснил Николенко.

Компании вынуждены искать другие способы установки приложений на iOS-устройства, но есть определенные ограничения, говорит Александр Тузовский. Например, публикация через App Store предполагает публичную доступность, что не подходит для внутренних разработок компаний. Схема AdHoc (разработка решения для конкретной ситуации или проблемы) позволяет установить приложение только на 100 устройств и ограничивает удаление приложения, говорит эксперт. Массовое распространение и тестирование, по его словам, при таком варианте невозможны.

Сейчас на рынке нет прямой альтернативы ADEP с таким же функционалом, указал Дмитрий Костин. «Мы следим за тем, какие решения появятся. Пока же для тестирования и распространения сборок мы используем стандартные инструменты Apple, такие как TestFlight (служба бета-тестирования Apple для приложений iOS), а также корпоративные MDM-решения (Mobile Device Management, управление мобильными устройствами) для внутренних приложений.

Собеседник РБК в еще одной российской IT-компании в качестве альтернативы называет прямую установку программ на устройства сотрудников.