Apple полностью откажется от российской штаб-квартиры

Компания Apple планирует отказаться от штаб-квартир в Москве, рассказали источники РБК. Из-за ухода иностранных компаний доля свободных помещений в наиболее дорогих бизнес-центрах выросла с 3,9 до 23,9%

Бизнесс центр «Романов двор» (Фото: Наталья Илюхина / Фотобанк Лори)

Американская Apple откажется от аренды российского офиса в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем, рассказали РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости.

Apple впервые арендовала 3,5 тыс. кв. м в бизнес-центре пять лет назад и затем увеличила площадь до 4,7 тыс. кв. м, говорят в консалтинговой компании CORE.XP. По словам одного из собеседников РБК, с началом пандемии COVID-19 в 2020 году этот офис использовался не в полном объеме. Решение о прекращении аренды было принято после объявления в России частичной мобилизации в сентябре, сейчас компания ведет переговоры об условиях расторжения договора, уточняет другой источник.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды помещений по адресу: Романов пер., 4, стр. 2, у ООО «Эппл Рус» действует до января 2025 года. Помещения, которые арендует компания, принадлежат нидерландской «Алини Инвестментс Б.В.». Бенефициарами этой компании на конец 2021 года были Рубен Варданян и Сумбат Оганов, указано в бухгалтерской отчетности ООО «Арарта Холдинг», которое также принадлежит «Алини Инвестментс Б.В.». Варданян в сентябре отказался от российского гражданства, а затем был назначен госминистром Нагорного Карабаха. Он говорил РБК, что передаст свои активы в управление партнерам и семейный фонд.

В конце сентября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что Apple вывезла большинство сотрудников российского офиса в Киргизию, еще часть уехала в Дубай и Лондон. РБК направил запрос в Apple. В компании Pro FM, чьи контакты указаны в презентациях по аренде бизнес-центра «Романов двор» на официальном сайте, отказались от комментариев.

Как Apple сокращала присутствие в России

Выручка российского юрлица «Эппл Рус» по итогам 2021 года составила 386 млрд руб., чистая прибыль — 11 млрд руб. После начала боевых действий на Украине Apple, Samsung, HP и другие иностранные компании прекратили поставки техники в Россию. В начале марта Apple ограничила возможность для российских пользователей покупать и доставлять товары из официального онлайн-магазина. Тогда же Reuters со ссылкой на заявление компании писал, что она заявила о приостановке всех продаж своей продукции в России «в ответ на российское вторжение». Компания также ограничила работу Apple Pay в России, 6 марта этот сервис полностью перестал работать с картами из России.

В начале мая Минпромторг включил продукцию американской компании в перечень иностранных товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя.

В конце того же месяца сеть re: Store (входит в Inventive Retail Group, IRG), которая специализируется на продаже техники Apple, начала закрывать магазины в России. Тогда представитель ретейлера объяснял это перестройкой логистики.

Кому может достаться этот офис

У бизнес-центра в Романовом переулке престижное местоположение, из офисов открывается вид на Кремль. Но возможны некоторые сложности со сдачей в аренду помещений, которые занимала Apple, из-за высокой стоимости и того, что арендодатель пока не готов делить эти помещения на меньшие блоки, говорит руководитель отдела услуг корпоративным клиентам CORE.XP Юлия Башмарина. По данным CORE.XP, ставка аренды с учетом операционных затрат и налогов составляет 72 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Рассматривать этот офис для аренды могут крупные российские игроки ИT-сектора, производственной и банковской сферы, компании с государственным участием, полагает директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина.

Доля свободных площадей в офисах к декабрю 2022 года составила около 11% с учетом предложений как прямой аренды, так и субаренды, говорит Башмарина. По итогам 2021 года в Москве было свободно 7,7% офисов. Из-за ухода с российского рынка западных компаний наибольший прирост вакантных помещений был зафиксирован среди офисных зданий класса «Прайм А», то есть в наиболее дорогом сегменте, к которым относится и «Романов двор». В этом сегменте доля свободных площадей выросла с 3,9% в конце 2021 года до 23,9% к концу 2022 года. «Фактически на рынок вышли одни из наиболее качественных площадей», — резюмирует Башмарина.