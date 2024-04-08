Выручка Apple в России в 2023 году упала более чем в 23 раза

Выручка Apple в России упала более чем в 23 раза

Фото: Владислав Шатило / РБК

Выручка американской корпорации Apple в России в 2023 году снизилась более чем в 23 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность российской «дочки» компании, представленную в Федеральную налоговую службу.

Если в 2022 году выручка составляла более 85 млрд руб., то за 2023 год она составила чуть более 3,6 млрд руб. Таким образом, она снизилась примерно в 23,6 раза. Выручка компании формируется от продажи iPhone, Mac, iPad, других продуктов, а также от оказания услуг.

Чистый убыток Apple в России за 2022 год почти достиг 6,5 млрд руб. В 2023 году результаты улучшились — убыток составил чуть более 1 млрд руб.

После начала российской военной операции на Украине Apple прекратила поставки своей продукции в Россию. Корпорация также ограничила работу Apple Pay — сервис полностью перестал работать с российскими картами.

В декабре 2022 года Apple решила отказаться от аренды российского офиса в бизнес-центре «Романов двор» неподалеку от Кремля. В марте 2023 года сервисы компании в России прекратили гарантийное обслуживание техники, затем несколько сервисных центров закрылось.

В начале мая 2022 года Минпромторг включил продукцию американской компании в перечень иностранных товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя.