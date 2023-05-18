Ретейлеры рассказали о закрытии сервисных центров Apple

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С начала года в России закрылись несколько авторизованных сервисных центров Apple, еще несколько находятся под угрозой прекращения работы, обратила внимание газета «Известия».

Авторизованные сервисные центры Apple в Москве MacLabs и B2X в Санкт-Петербурге закрылись в январе 2023 года

MacLabs перестал принимать устройства на обслуживание с 9 января, сообщается на сайте компании. «К сожалению, обстоятельства 2022 года не позволяют эффективно продолжать работу и сохранять возможность качественного и быстрого обслуживания», — говорится в сообщении.

28 января закрылся один из филиалов B2X в Петербурге. «Все ранее принятые и готовые к выдаче устройства, будут перемещены в СЦ по адресу: г. Москва, ул. Никольская 10, эт. 2. Филиал в Москве продолжает свою работу без изменений», — сообщили в компании.

С трудностями столкнулся еще один московский сервис — «Бробролаб». Его основатель и гендиректор Дмитрий Кирьянов объявил кампанию по сбору средств на продолжение деятельности, в другом случае сервис может закрыться. Кирьянов рассказал, что после прекращения с 3 марта поставок в Россию деталей для компьютеров и планшетов начались проблемы с ремонтом iPad и MacBook, а это в свою очередь повлияло на сокращение потока клиентов.

1 марта 2022 года Apple ввела ограничения для России из-за военной операции на Украине. На территории страны перестал работать официальный интернет-магазин организации.

В мае того же года Минпромторг включил продукцию Apple в перечень товаров, разрешенных ко ввозу по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя. В том же месяце сеть re:Store, которая специализируется на продаже техники Apple, начала закрывать магазины в России, объяснив это перестройкой логистики.

В марте 2023 года сервисные центры компании в России перестали обслуживать по гарантии MacBook и iPad из-за нехватки деталей. Однако как рассказали источники «Известий», все устройства Apple будут отправлять на гарантийный ремонт за рубеж.