Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook в России

Сервисы Apple прекратили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России из-за дефицита деталей, сообщили «РИА Новости» в службе техподдержки компании.

«iPad уже не будут принимать в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook... Так как запчастей нет, завоза в ближайшее время не ожидается», — рассказали в техподдержке.

1 марта прошлого года Apple ввела ограничения для России из-за военной операции на Украине. На территории страны перестал работать официальный интернет-магазин организации.

В начале мая Минпромторг включил продукцию Apple в перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя. В середине месяца правительство упростило правила ввоза в Россию смартфонов, компьютеров и другой электроники. Сеть re: Store, которая специализируется на продаже техники этой компании, начала закрывать магазины в России, объяснив это перестройкой логистики.

В декабре прошлого года Apple решила отказаться от аренды российского офиса в бизнес-центре «Романов двор» неподалеку от Кремля. По словам одного из собеседников РБК, с началом пандемии COVID-19 в 2020 году этот офис использовался не в полном объеме. Решение о прекращении аренды было принято после объявления в России частичной мобилизации в сентябре.