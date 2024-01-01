Индия запустила в космос спутник для изучения черных дыр

Это первая подобная миссия для Индии. В июле страна провела мягкую посадку своего аппарата на Луне

Фото: скриншот: YouTube-канал ISRO

Индия успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C58, которая вывела на орбиту спутник XPoSat. Об этом сообщается на странице Индийской организации космических исследований (ISRO) в соцсети X.

Запуск спутника рентгеновской поляриметрии XPoSat (X-Ray Polarimeter Satellite) — это первая подобная индийская миссия. Ранее такую отправляли только США, пишет Hindustan Times.

Как сообщает The Times of India, аппаратура спутника будет измерять поляризацию рентгеновского излучения, исходящего примерно от 50 потенциальных космических источников. Подобные исследования позволят лучше понять природу черных дыр, нейтронных звезд, активных ядер галактик, пульсарных ветровых туманностей и других объектов, ожидают в ISRO.

Индия в июле запустила лунную миссию «Чандраян-3». Страна стала четвертой после США, СССР и Китая, которой удалось выполнить мягкую посадку аппарата на спутнике.

Аппарат изучал грунт и рельеф Луны, искал следы тектонической активности. В августе он передал данные о том, что температура на поверхности спутника составила 70 градусов по Цельсию, в то время как ученые считали, что она может быть от 20 до 30 градусов. ISRO тогда отметила, что эта информация меняет представления о Южном полюсе Луны. В ходе миссии «Прагьян» также обнаружил там следы серы, кислорода, а также металлов, в том числе железа, титана и хрома.

В сентябре у лунохода возникли проблемы со связью. Специалисты пытались связаться с посадочным модулем и луноходом, но безуспешно.