Индия решила оставить луноход «Прагьян» в режиме «вечного сна»
Индийские ученые не будут реактивировать луноход «Прагьян», сообщил на фестивале науки и технологий в Мумбаи глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх, передает агентство ANI.
«Прагьян» 23 августа был доставлен на Луну посадочным модулем станции «Чандраян-3», а в начале сентября его перевели в спящий режим. Изначально луноход планировали вновь перевести в рабочий режим 22 сентября.
По словам главы ISRO, «Прагьян» «крепко спит», и он рекомендовал специалистам «не будить его», чтобы аппарат «оставался в режиме вечного сна». «Мы надеялись, что он проснется, но, к сожалению, этого не произошло. <...> Многое могло пойти не так», — сказал Сомнатх.
Сомнатх назвал миссию «Чандраян-3» большим успехом и выразил надежду, что собранные в ходе нее данные «принесут фантастические научные результаты в ближайшие дни».
Лунную миссию запустили 14 июля из Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. В начале августа космическое агентство сообщило, что вывело станцию на орбиту Луны, а несколько дней спустя «Чандраян-3» выполнила первую в истории Индии мягкую посадку в районе малоизученного Южного полюса; Индия стала четвертой в истории страной (после США, СССР и Китая), посадившей аппарат на Луну.
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Аппарат изучал грунт и рельеф Луны, искал следы тектонической активности. 28 августа луноход передал неожиданные для специалистов данные — температура на поверхности составила 70 градусов по Цельсию. 2 сентября у «Прягьяна» возникли проблемы со связью. ISRO сообщала, что пыталась связаться с посадочным модулем «Викрам» и луноходом, но безуспешно.
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