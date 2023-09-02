У индийского лунохода «Прагьян» возникли проблемы со связью

Индийский луноход «Прагьян» проработает на три дня меньше из-за проблем со связью

«Чандраян-3» прилунилась в районе малоизученного Южного полюса Луны 23 августа. Луноход миссии «Прагьян» должен был проработать на спутнике Земли 14 дней, однако из-за проблем со связью завершит миссию на 2-3 дня раньше

Фото: Zuma / ТАСС

Индийский луноход «Прагьян» потерял несколько дней рабочего времени из-за проблем со связью, общее время активности аппарата составит 11 дней вместо запланированных двух недель. Об этом в интервью India Today заявил глава индийского Центра применения космической техники (SAC) Нилеш Десаи.

«Наше время ограничено. Мы потеряли 2-3 дня времени работы лунохода, поэтому из 14 земных суток нам доступны 11 дней для проведения экспериментов. Мы столкнулись с проблемами со связью и визуальным контактом в управлении луноходом», — заявил Десаи (цитата по ТАСС).

По его словам, эти проблемы можно было решить при помощи радаров американской обсерватории Goldstone, но они в тот момент не были доступны из-за загруженности. Десаи при этом не уточнил, в какие конкретно даты отсутствовала связь с «Прагьяном».

Тем не менее индийские ученые, по его словам, смогли оптимально использовать имеющиеся возможности и время, несмотря на ограничения. «Нам удается передвигать луноход на 30 м в день. Таким образом, мы ожидаем, что по окончании этих 11 дней общий путь составит 300-400 м, поэтому у нас будет больше [научных] данных с аппаратуры лунохода», — добавил Десаи.

Лунную миссию «Чандраян-3» с луноходом «Прагьян» на борту запустили 14 июля из Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. В начале августа Индийское космическое агентство сообщило, что вывело станцию на орбиту Луны. 23 августа «Чандраян-3» выполнила первую в истории Индии мягкую посадку в районе малоизученного Южного полюса, где, как предполагают ученые, должны быть запасы водяного льда. Там же ранее планировала прилуниться российская станция «Луна-25», но в итоге потерпела крушение.

Луноход «Прагьян» должен был проработать в окрестностях полюса примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней) Аппарат изучает грунт и рельеф Луны, а также ищет следы тектонической активности. Пока мягкую посадку на Луне удавалось совершить только США, СССР и Китаю. Таким образом, Индия стала четвертой державой, добившейся мягкой посадки на спутник.

27 августа «Прагьян» передал первые данные о неожиданно горячей поверхности Луны — температура там оказалась 70 градусов по Цельсию. «Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — заявил тогда сотрудник Индийской организации космических исследований (ISRO) Би Дарукеша.

Спустя несколько дней в ISRO сообщили об обнаружении луноходом следов серы, кислорода, а также металлов, в том числе железа, титана и хрома.