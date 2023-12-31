В Польше судью лишили лицензии за работу на турнире Кабаевой «Небесная грация»

В Польше судью лишили лицензии за работу на турнире Кабаевой в Китае

В польской ассоциации лишили Ирину Лорткипанидзе лицензий судьи и тренера за работу на турнире «Небесная грация» в Китае, где выступили россиянки и белоруски. Турнир проводится с 2021 года по более сложным правилам, чем у FIG

Ирина Лорткипанидзе (Фото: uksirina.pl)

Польская ассоциация гимнастики (PZG) лишила судейской и тренерской лицензий Ирину Лорткипанидзе за работу на турнире «Небесная грация», который проводится с 2021 года по инициативе Алины Кабаевой. Об этом сообщается на сайте PZG.

Лорткипанидзе работала судьей на турнире, который прошел 15–17 декабря в Пекине, в нем приняли участие спортсменки 19 стран.

В PZG заявили, что выступают против «любых действий, направленных на восстановление возможности участвовать в международных соревнованиях для спортсменов из России и Белоруссии». Лорткипанидзе лишил лицензий дисциплинарный комитет организации.

РБК обратился за комментарием к представителю Кабаевой.

Турнир «Небесная грация» впервые прошел в 2021 году в Москве на основе правил 2001–2005 и 2022–2024 годов и был организован благотворительным фондом Кабаевой. Олимпийская чемпионка Афин тогда заявляла, что решила провести такой эксперимент, поскольку художественная гимнастика перестала быть зрелищной из-за упрощения правил.

В 2021 году на Олимпиаде в Токио россиянки впервые за 25 лет не взяли золото в художественной гимнастике: Дина Аверина стала второй, уступив израильтянке Линой Ашрам.

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Лорткипанидзе — главный тренер школы художественной гимнастики «Ирина» в Варшаве, который был основан в 2007 году.

FIG в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Кабаева после начала специальной военной операции была включена в санкционные списки ЕС, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, а также Украины.