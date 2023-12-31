 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

В Польше судью лишили лицензии за работу на турнире Кабаевой в Китае

В Польше судью лишили лицензии за работу на турнире Кабаевой «Небесная грация»
В польской ассоциации лишили Ирину Лорткипанидзе лицензий судьи и тренера за работу на турнире «Небесная грация» в Китае, где выступили россиянки и белоруски. Турнир проводится с 2021 года по более сложным правилам, чем у FIG
Ирина Лорткипанидзе
Ирина Лорткипанидзе (Фото: uksirina.pl)

Польская ассоциация гимнастики (PZG) лишила судейской и тренерской лицензий Ирину Лорткипанидзе за работу на турнире «Небесная грация», который проводится с 2021 года по инициативе Алины Кабаевой. Об этом сообщается на сайте PZG.

Лорткипанидзе работала судьей на турнире, который прошел 15–17 декабря в Пекине, в нем приняли участие спортсменки 19 стран.

В PZG заявили, что выступают против «любых действий, направленных на восстановление возможности участвовать в международных соревнованиях для спортсменов из России и Белоруссии». Лорткипанидзе лишил лицензий дисциплинарный комитет организации.

РБК обратился за комментарием к представителю Кабаевой.

Тренер сборной России по гимнастике выступила против участия на Олимпиаде
Спорт
Старший тренер сборных команд России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко

Турнир «Небесная грация» впервые прошел в 2021 году в Москве на основе правил 2001–2005 и 2022–2024 годов и был организован благотворительным фондом Кабаевой. Олимпийская чемпионка Афин тогда заявляла, что решила провести такой эксперимент, поскольку художественная гимнастика перестала быть зрелищной из-за упрощения правил.

В 2021 году на Олимпиаде в Токио россиянки впервые за 25 лет не взяли золото в художественной гимнастике: Дина Аверина стала второй, уступив израильтянке Линой Ашрам.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Лорткипанидзе — главный тренер школы художественной гимнастики «Ирина» в Варшаве, который был основан в 2007 году.

FIG в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Кабаева после начала специальной военной операции была включена в санкционные списки ЕС, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, а также Украины.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова, Елена Степанова Елена Степанова
художественная гимнастика Алина Кабаева Польша

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
FIG отменила предписания по цвету купальников российских гимнасток
Спорт
CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение об отстранении на два года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности Политика, 15:47
В Белгородской области мужчина погиб при обстреле магазина Политика, 15:40
От Петербурга до Владивостока: главные новогодние елки по всей России Общество, 15:33
Вице-чемпиона Олимпиады обвинили в том, что он насмерть сбил жену Спорт, 15:22
Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина Политика, 15:20
Путин в новогоднем обращении заявил о единстве россиян «в труде и в бою» Политика, 15:17
Maersk приостановит рейсы в Красном море на двое суток после атак хуситов Бизнес, 15:03
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 14:57
Власти Бали назвали число депортированных за 2023 год россиян Политика, 14:49
Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших при обстреле Белгорода Общество, 14:28
В Польше судью лишили лицензии за работу на турнире Кабаевой в Китае Спорт, 14:22
FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X Политика, 14:14
Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с Новым годом Политика, 13:50
Надаль проиграл первый матч после возвращения на корт Спорт, 13:40