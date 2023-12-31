В Польше судью лишили лицензии за работу на турнире Кабаевой в Китае
Польская ассоциация гимнастики (PZG) лишила судейской и тренерской лицензий Ирину Лорткипанидзе за работу на турнире «Небесная грация», который проводится с 2021 года по инициативе Алины Кабаевой. Об этом сообщается на сайте PZG.
Лорткипанидзе работала судьей на турнире, который прошел 15–17 декабря в Пекине, в нем приняли участие спортсменки 19 стран.
В PZG заявили, что выступают против «любых действий, направленных на восстановление возможности участвовать в международных соревнованиях для спортсменов из России и Белоруссии». Лорткипанидзе лишил лицензий дисциплинарный комитет организации.
РБК обратился за комментарием к представителю Кабаевой.
Турнир «Небесная грация» впервые прошел в 2021 году в Москве на основе правил 2001–2005 и 2022–2024 годов и был организован благотворительным фондом Кабаевой. Олимпийская чемпионка Афин тогда заявляла, что решила провести такой эксперимент, поскольку художественная гимнастика перестала быть зрелищной из-за упрощения правил.
В 2021 году на Олимпиаде в Токио россиянки впервые за 25 лет не взяли золото в художественной гимнастике: Дина Аверина стала второй, уступив израильтянке Линой Ашрам.
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Лорткипанидзе — главный тренер школы художественной гимнастики «Ирина» в Варшаве, который был основан в 2007 году.
FIG в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
Кабаева после начала специальной военной операции была включена в санкционные списки ЕС, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, а также Украины.
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