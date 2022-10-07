Япония ввела санкции против родственников Кадырова и Шойгу

Рамзан Кадыров (Фото: Global Look Press)

Япония ввела санкции против более чем 80 физических лиц и девяти организаций из России, следует из данных Минфина страны.

Под ограничения попали, в частности, родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, главы Минобороны России Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и запмреда Совбеза Дмитрия Медведева. В японском черном списке появились Маргарита Симоньян, Алина Кабаева и Александр Залдостанов (Хирург).

Также санкции ввели против концернов «Калашников» и «Созвездие», холдинга «Росэлектроника» и АО «ОДК-Климов».

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