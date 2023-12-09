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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Тренер сборной России по гимнастике выступила против участия на Олимпиаде

Тренер сборной России по гимнастике выступила против участия на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала критерии допуска к Олимпиаде унизительными
Старший тренер сборных команд России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко
Старший тренер сборных команд России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко (Фото: Михаил Почуев/ТАСС)

Российские гимнасты не должны ехать на Олимпиаду при нынешних условиях допуска, заявила «РБК Спорт» старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев.

«Мы примем участие лишь при нашем условии отмены унизительных требований. На данный момент никто не квалифицировался», — рассказала Родионенко.

Согласно критериям по допуску, спортсмены не должны быть замечены в поддержке специальной военной операции на Украине, а также не должны быть связаны с силовыми ведомствами. При этом большинство российских атлетов относятся к спортивным клубам ЦСКА и «Динамо», имеющим прямую связь с Министерством обороны и МВД соответственно.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Олимпиада Париж сборная России

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