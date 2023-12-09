Тренер сборной России по гимнастике выступила против участия на Олимпиаде

Тренер сборной России по гимнастике выступила против участия на Олимпиаде

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала критерии допуска к Олимпиаде унизительными

Старший тренер сборных команд России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко (Фото: Михаил Почуев/ТАСС)

Российские гимнасты не должны ехать на Олимпиаду при нынешних условиях допуска, заявила «РБК Спорт» старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев.

«Мы примем участие лишь при нашем условии отмены унизительных требований. На данный момент никто не квалифицировался», — рассказала Родионенко.

Согласно критериям по допуску, спортсмены не должны быть замечены в поддержке специальной военной операции на Украине, а также не должны быть связаны с силовыми ведомствами. При этом большинство российских атлетов относятся к спортивным клубам ЦСКА и «Динамо», имеющим прямую связь с Министерством обороны и МВД соответственно.