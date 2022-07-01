Австралия ввела санкции против Кабаевой и родственников Путина
Австралия расширила ограничительные меры против России, санкционный список пополнили 16 россиян, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.
Из документа следует, что санкции введены против:
- председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», олимпийской чемпионки Алины Кабаевой;
- двоюродного брата российского президента, бывшего вице-президента «Мастер банка» Игоря Путина (по данным австралийских властей, директор порта «Печенга»);
- его сына Романа Путина (по данным австралийских властей, главы совета директоров группы МРТ);
- двоюродного брата президента и заместителя председателя правления «СОГАЗ страхование» Михаила Путина;
- главы «Газфонда» Юрия Шамалова (сын старого друга президента Николая Шамалова);
- главы Минстроя Ирека Файзуллина;
- главы Минтранса Виталия Савельева;
- главы Минсельхоза, сына секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрия Патрушева;
- детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой;
- владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина;
- владельца и президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева;
- председателя правления банка «Россия» Михаила Клишина;
- председателя правления акционерного общества «Росгеология» Сергея Горькова;
- председателя оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого;
- сооснователя группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова;
- совладельца и главы «Витал Девелопмент Корпорейшн» Александра Плехова.
С конца февраля Австралия неоднократно расширяла санкционные списки против России. В части персональных санкций она запретила въезд представителям высшего руководства страны, в том числе Путину, главам МИДа и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу, а также ввела ограничительные меры против некоторых «представителей элиты и олигархов, близких к Путину».
Российский МИД в середине апреля запретила въезд 228 австралийским гражданам, в том числе премьер-министру Скотту Моррисону, его заместителю Барнаби Джойс, главам МВД, Минфина, Минобороны и МИДа Карен Эндрюс, Саймой Бирмингем, Питеру Даттону и Мариз Пэйн. В середине июня ограничительные меры были расширены — в списки попал еще 121 гражданин Австралии, въезд в Россию для которых оказался закрыт на бессрочной основе. В МИД пояснили, что включили в список глав «силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня».