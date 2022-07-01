Австралия ввела санкции против Кабаевой и родственников Путина

Под ограничения попали родственники Владимира Путина: Роман, Михаил и Игорь Путины. Кроме того, под санкции попали олимпийская чемпионка Алина Кабаева, сын Николая Патрушева, главы Минтранса и Минстроя

Алина Кабаева (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Австралия расширила ограничительные меры против России, санкционный список пополнили 16 россиян, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.

Из документа следует, что санкции введены против:

председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», олимпийской чемпионки Алины Кабаевой;

двоюродного брата российского президента, бывшего вице-президента «Мастер банка» Игоря Путина (по данным австралийских властей, директор порта «Печенга»);

его сына Романа Путина (по данным австралийских властей, главы совета директоров группы МРТ);

двоюродного брата президента и заместителя председателя правления «СОГАЗ страхование» Михаила Путина;

главы «Газфонда» Юрия Шамалова (сын старого друга президента Николая Шамалова);

главы Минстроя Ирека Файзуллина;

главы Минтранса Виталия Савельева;

главы Минсельхоза, сына секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрия Патрушева;

детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой;

владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина;

владельца и президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева;

председателя правления банка «Россия» Михаила Клишина;

председателя правления акционерного общества «Росгеология» Сергея Горькова;

председателя оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого;

сооснователя группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова;

совладельца и главы «Витал Девелопмент Корпорейшн» Александра Плехова.





С конца февраля Австралия неоднократно расширяла санкционные списки против России. В части персональных санкций она запретила въезд представителям высшего руководства страны, в том числе Путину, главам МИДа и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу, а также ввела ограничительные меры против некоторых «представителей элиты и олигархов, близких к Путину».

Российский МИД в середине апреля запретила въезд 228 австралийским гражданам, в том числе премьер-министру Скотту Моррисону, его заместителю Барнаби Джойс, главам МВД, Минфина, Минобороны и МИДа Карен Эндрюс, Саймой Бирмингем, Питеру Даттону и Мариз Пэйн. В середине июня ограничительные меры были расширены — в списки попал еще 121 гражданин Австралии, въезд в Россию для которых оказался закрыт на бессрочной основе. В МИД пояснили, что включили в список глав «силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня».