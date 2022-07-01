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Война санкций ,  
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Австралия ввела санкции против Кабаевой и родственников Путина

Под ограничения попали родственники Владимира Путина: Роман, Михаил и Игорь Путины. Кроме того, под санкции попали олимпийская чемпионка Алина Кабаева, сын Николая Патрушева, главы Минтранса и Минстроя
Алина Кабаева
Алина Кабаева (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Австралия расширила ограничительные меры против России, санкционный список пополнили 16 россиян, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.

Из документа следует, что санкции введены против:

  • председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», олимпийской чемпионки Алины Кабаевой;
  • двоюродного брата российского президента, бывшего вице-президента «Мастер банка» Игоря Путина (по данным австралийских властей, директор порта «Печенга»);
  • его сына Романа Путина (по данным австралийских властей, главы совета директоров группы МРТ);
  • двоюродного брата президента и заместителя председателя правления «СОГАЗ страхование» Михаила Путина;
  • главы «Газфонда» Юрия Шамалова (сын старого друга президента Николая Шамалова);
  • главы Минстроя Ирека Файзуллина;
  • главы Минтранса Виталия Савельева;
  • главы Минсельхоза, сына секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрия Патрушева;
  • детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой;
  • владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина;
  • владельца и президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева;
  • председателя правления банка «Россия» Михаила Клишина;
  • председателя правления акционерного общества «Росгеология» Сергея Горькова;
  • председателя оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого;
  • сооснователя группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова;
  • совладельца и главы «Витал Девелопмент Корпорейшн» Александра Плехова.


Лавров заподозрил США в попытке ослабить ЕС антироссийскими санкциями
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Фото:Thanassis Stavrakis / AP

С конца февраля Австралия неоднократно расширяла санкционные списки против России. В части персональных санкций она запретила въезд представителям высшего руководства страны, в том числе Путину, главам МИДа и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу, а также ввела ограничительные меры против некоторых «представителей элиты и олигархов, близких к Путину».

Российский МИД в середине апреля запретила въезд 228 австралийским гражданам, в том числе премьер-министру Скотту Моррисону, его заместителю Барнаби Джойс, главам МВД, Минфина, Минобороны и МИДа Карен Эндрюс, Саймой Бирмингем, Питеру Даттону и Мариз Пэйн. В середине июня ограничительные меры были расширены — в списки попал еще 121 гражданин Австралии, въезд в Россию для которых оказался закрыт на бессрочной основе. В МИД пояснили, что включили в список глав «силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
санкции Австралия Мария Львова-Белова Алина Кабаева Минсельхоз Дмитрий Патрушев Григорий Березкин Евгений Новицкий Игорь Кесаев Ирек Файзуллин Виталий Савельев Год Нисанов Николай Шамалов ...

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Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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