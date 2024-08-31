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Отказавшийся от Олимпиады-2024 российский дзюдоист сменил гражданство

Отказавшийся от ОИ-2024 российский дзюдоист Махмадбеков сменил гражданство
Махмадбек Махмадбеков теперь будет представлять Объединенные Арабские Эмираты
Махмадбек Махмадбеков (справа)
Махмадбек Махмадбеков (справа) (Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press)

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков сменил спортивное гражданство, теперь он будет выступать под флагом ОАЭ. 24-летний спортсмен сообщил об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Это решение было не простым, но мои амбиции не дали мне выбора, я не могу пожертвовать всем, через что я прошел. Это было самое долгое и тяжелое лето в моей жизни. Тяжелое в эмоциональном плане. Но все что нас не убивает, делает нас сильнее», — написал Махмадбеков.

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Спортсмен является четырехкратным победителем этапов «Большого шлема».

Махмадбеков был среди четырех российских дзюдоистов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил на Игры-2024 в Париже. При этом у российских спортсменов было 12 лицензий, все лидеры национальной команды не получили приглашения. После этого в Федерации дзюдо России (ФДР) заявили, что «не примут унизительные условия и не выступят в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК».

Позднее МОК сообщил, что Махмадбеков принял приглашение выступить на Олимпиаде, но в ФДР заявили, что спортсмен отказался от участия. В итоге в Париже российские дзюдоисты не выступали.

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Иван Витченко Иван Витченко
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