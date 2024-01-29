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Эксклюзивы РБК ,  
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Тарасова назвала дисквалификацию Валиевой абсолютной несправедливостью

Татьяна Тарасова об отстранении Валиевой: нет слов для возмущения
Сюжет
Эксклюзивы РБК
«Наша страна должна задуматься над тем, как помочь этому ребенку с огромным талантом», — уверена Тарасова. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг, все ее результаты с декабря 2021-го аннулированы
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за допинг несправедлива, заявила в разговоре с «РБК Спорт» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Абсолютно несправедливое решение. Я не ожидала такого. Нет слов для возмущения. Сплошная несправедливость по отношению к девочке и стране, которую она представляет. Наша страна должна задуматься над тем, как помочь этому ребенку с огромным талантом. Нужно жить и работать дальше», — сказала Тарасова.

CAS дисквалифицировал Валиеву за допинг на четыре года
Спорт
Камила Валиева

После победы россиян в командном турнире на Олимпиаде стало известно, что еще в декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, но ее проверку задержала лаборатория в Стокгольме. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг.

Независимый дисциплинарный комитет РУСАДА в январе 2023 года фактически оправдал фигуристку. Он пришел к выводу, что, хоть спортсменка и допустила нарушение допинговых правил, в ее действиях не было никакой вины или халатности. В итоге дисциплинарный комитет лишил Валиеву только золота чемпионата России 2021 года.

Из-за дела Валиевой МОК не вручил награды по итогам командного турнира в Пекине, в котором второе место заняли американцы, третье — японцы, четвертое — канадцы. Американцы просили допустить их на слушания в CAS, но получили отказ.

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фигурное катание Камила Валиева допинг WADA РУСАДА Татьяна Тарасова
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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