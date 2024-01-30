ОКР решил обжаловать решение ISU лишить Россию золота Олимпиады
Олимпийский комитет России (ОКР) будет обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ОКР
«Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции», — сказано в сообщении.
В ОКР исходят из того, что в соответствии с действующими правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. «Наша правовая позиция основана в том числе на имеющихся прецедентах в практике CAS», — добавили в ОКР.
CAS ранее дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг, а после этого ISU аннулировал ее результаты на Играх-2022. В результате золото получит сборная США, серебро — команда Японии, российских фигуристам достанется бронза.
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